На думку JP Morgan, Ethereum стане продуктивнішим активом за біткоїн у 2024 році

Поряд з «обережним» прогнозом розвитку криптогалузі на наступний рік, JP Morgan передбачив, що Ethereum (ETH) перевершить Bitcoin (BTC) у 2024 році. Щобільше, вони зробили цей прогноз, попри наближення події халвінгу, яка зменшить кількість токенів біткоїна в обігу.

JP Morgan підкреслив, що «надмірний оптимізм» може зіграти проти біткоїна наступного року. Крім того, аналітики установи зазначили, що вищезгадана подія, пов’язана зі зниженням винагороди майнерам вдвічі, «значною мірою врахована в ціні» поточної вартості активу. Тому вони не очікують величезних прибутків протягом наступного року, передає Watcher.Guru.

Протягом більшої частини 2022 року та на початку цього року біткоїн боровся за своє місце в мейнстрімі. Дійсно, вся індустрія пережила криптовалютну зиму, яка викликала безліч занепокоєнь щодо її здатності до відновлення. Зараз, коли до настання 2024 року залишився місяць, ажіотаж навколо цього активу ще ніколи не був таким високим.

Очікування потенційного затвердження exchange-traded fund (ETF, біржовий фонд, який інвестує безпосередньо в криптовалюту) та майбутнє падіння винагороди вдвічі викликали піднесений настрій щодо його потенціалу. Однак один банк не настільки оптимістично налаштований щодо загальних позитивних показників криптовалюти протягом наступного року. Крім того, на думку JP Morgan, Ethereum може стати продуктивнішим активом за біткоїн у 2024 році.

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Прогноз банку на наступний рік, «обережний», враховуючи безліч факторів. Зокрема, вони вказали на потенціал надмірного збудження, яке в підсумку може зіграти проти біткоїна. Згодом це призвело до перекупленості активу на ринку, який вже врахував майбутню подію халвінгу.