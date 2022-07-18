На eBay помітили невипущений доступний складний смартфон Microsoft Surface Duo 2 у пластиковому корпусі

Очевидно, Microsoft планувала випустити більш доступну версію Surface Duo 2. На eBay засвітилися зображення такого пристрою, але потім публікація була видалена.

Повідомляється, що Microsoft спочатку планувала випустити більш доступну версію Surface Duo 2 середнього класу. Вона мала вийти на ринок пізніше цього року. Однак наприкінці 2021 року компанія вирішила відмовитися від запуску цієї моделі. Пристрій під кодовою назвою Cronos виготовлявся у пластиковому корпусі та мав дизайн із більш закругленими кутами. Також повідомляється про використання більш доступного процесора Qualcomm середнього рівня, подвійної задньої камери (замість потрійної) та невигнутих дисплеїв. Передбачається, що ця модель могла бути представлена ​​під назвою Surface Duo Go.

В цей час Microsoft працює над впровадженням Android 12L на теперішні пристрої Surface Duo 2 замість того, щоб випустити доступніший варіант Surface Duo 2 наприкінці цього року. Передбачається, що наступний флагман Surface Duo не з’явиться до кінця 2023 року.

Джерело: The Verge