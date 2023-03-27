Новини Ігри 27.03.2023 о 13:15

На тлі анонсу Counter-Strike 2 актуальний CS:GO оновив рекорд пікового онлайну — він перевищив 1,5 млн гравців (це другий результат в історії Steam)

Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Анонс оновлення Counter-Strike 2 на Source 2 минулого тижня очікувано позначився на актуальній версії онлайн-шутера CS:GO, який цими вихідними вчергове оновив свій рекорд за кількістю одночасних гравців — 26 березня у нього одночасно грали 1 519 457 гравців, що є найкращим результатом за всю історію проєкту.

На тлі анонсу Counter-Strike 2 актуальний CS:GO оновив рекорд пікового онлайну — він перевищив 1,5 млн гравців (це другий результат в історії Steam)
CS:GO знову оновила свій рекорд за кількістю одночасних гравців та вперше подолала позначку 1,5 млн. Джерело: SteamDB

Цей результат став другим в історії Steam — водночас онлайн-шутеру CS:GO з його 1,5 млн одночасних гравців поки далеко до абсолютного рекорду відомого баттл-роялю PUBG: Battlegrounds з понад 3,2 мільйонами одночасних гравців, який вже тримається більш як п’ять років. І поки що не дуже зрозуміло, хто і коли зможе перевершити цей результат.

На тлі анонсу Counter-Strike 2 актуальний CS:GO оновив рекорд пікового онлайну — він перевищив 1,5 млн гравців (це другий результат в історії Steam)

Водночас очевидно, що з наближенням до запуску Counter-Strike 2 піковий онлайн онлайн-шутера Valve, який лишається одним з найпопулярніших, продовжить зростати.

Наразі Counter-Strike 2 з сучасною графікою, переробленими ігроладом та картами можна пограти у межах обмеженого бета-тестування. За планом, гра вийде влітку як безплатне оновлення CS:GO та включатиме всі переваги попередньої версії.

Valve анонсувала Counter-Strike 2 на Source 2 — бета-тест стартує вже сьогодні, реліз заплановано на літо 2023 року


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