Нагороду за виявлення помилок в мережі Ethereum збільшили в чотири рази — до 1 мільйона доларів

Розробники Ethereum – другої найбільшої криптовалюти світу після Bitcoin – посилено готують мережу до переходу з алгоритму Proof-of-Work на Proof-of-Stake.

У рамках переходу на PoS фонд Етеріуму оголосив про збільшення виплат за виявлення помилок у мережі в чотири рази. Так, якщо дослідники безпеки зможуть знайти “критичну помилку” – ту, яка має великий вплив або ймовірність сильного впливу на блокчейн, – їм заплатять до 1 мільйона доларів США (раніше вони могли отримати до 250 000 доларів).

Подібним чином за помилки “високого ризику” тепер призначатиметься винагорода до 200 000 доларів США, за помилки “середнього ризику” – до 40 000 доларів, а за помилки “низького ризику” – до 8 000 доларів США.

Збільшені виплати будуть доступні в період з 24 серпня по 8 вересня. В Ethereum вважають, що таких підхід допоможе помітити більше багів та зменшить ймовірність виникнення критичної проблеми під час переходу на новий алгоритм.

Курс UI/UX Design вечірній Опануйте професію UI/UX-дизайнера за 5 місяців, навчайтесь у вільний час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Розробники Етеріуму повідомили: у рамках переходу на Proof-of-Stake мережу “потрібно спочатку активувати в Beacon Chain за допомогою оновлення Bellatrix”. Очікується, що ця подія відбудеться 6 вересня. Перехід всієї мережі на новий алгоритм планували на 15 вересня, однак тепер представники Ethereum не називають точної дати, зазначаючи лише, що основна мережа перейде Proof-of-Stake у період з 10 по 20 вересня.

Раніше повідомлялося, що після переходу Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake у мережі з’являться нові учасники – конструктори блоків. Як виявилося, це може призвести до централізації мережі.