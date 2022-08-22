Появление «конструкторов блоков» в Ethereum может привести к централизации сети — Bloomberg

После перехода Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake в его сети появятся новые участники — конструкторы блоков. Их появление сменит всю структуру принятия решений в сети Ethereum, сообщают аналитики Bloomberg.

Сейчас в сети ETH существует две заинтересованные стороны: пользователи и майнеры. Первые платят комиссию, чтобы их транзакции обрабатывались вторыми. Те соответственно помещают транзакции в блоки в определенном порядке.

После перехода на модель Proof-of-Stake этот процесс будет происходить по другому принципу — майнеров заменят валидаторы. Задача конструкторов при этом собирать транзакции в блоки и отправлять их валидаторам. Такое распределение ролей было задумано, чтобы повысить децентрализацию Ethereum и лишить валидаторов статуса «ключевых игроков PoS».

Но подобное решение лишь усугубило опасения относительно будущего сети Ethereum. Уже известно о 416 тысячах валидаторов, которые будут готовы подтверждать транзакции в обновленной сети Этериума. При этом сейчас лишь несколько участников сети готовы выполнять функции «конструкторов блоков». Самые крупные из них – flashbots (“флеш-боты”), в задачи которых входит помогать трейдерам с транзакциями.

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Участники сети опасаются, что флеш-боты будут иметь большое влияние на сеть в том случае, если служба популярного криптокошелька, такого как MetaMask, начнет отправлять все транзакции одному конструктору.

Но это не все проблемы, с которыми может столкнуться сеть обновленного Этериума. Если конструкторов будет мало, за поддержку сети им придется платить большие гонорары. Валидаторы при этом будут зарабатывать меньше, что может привести к уменьшению их количества.

Аналитики отмечают, что переход Этериума на Proof-of-Stake, призванный помочь повысить скорость, эффективность и масштабируемость сети, в перспективе может сделать Этериум более централизованным, чем когда-либо.

Ранее сообщалось, что Ethereum вырос на 106% от июньского минимума перед обещанным переходом на Proof-of-Stake.