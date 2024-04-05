«Аватар: Останній захисник» від Netflix отримає нових шоуранерів — Альберт Кім займеться серіалом про Персі Джексона на Disney+

Netflix призначив шоуранерами наступних двох сезонів «Аватара» Джаббара Райсані («Загублені в космосі») та Крістін Бойлан («Покерфейс») після того, як творець першого, Альберт Кім, оголосив про свій відхід.

Повідомляється, що Кім переходить до Disney+, де початково працюватиме над серіалом «Персі Джексон та олімпійці», а згодом розроблятиме нові проєкти.

Альберт Кім приєднався до «живої» адаптації «Аватара» від Netflix ще у 2020 році — після несподіваного відходу співавторів оригінального мультсеріалу Nickelodeon Браяна Конієцко та Майкла Данте ДіМартіно через «творчі розбіжності».

Джаббар Райсані та Крістін Бойлан були задіяні в першому сезоні як виконавчі продюсери — до того ж Райсані зрежисував третій та четвертий епізоди.

На початку березня Netflix подовжив серіал «Аватар: Останній захисник» одразу на 2 та 3 сезони. За тиждень з моменту дебюту перший отримав 153,4 мільйона годин переглядів від 21,2 млн глядачів та перевершив попередню адаптацію Netflix — серіал про пригоди Манкі Д.Луффі та його друзів («Ван Піс» набрав 18,5 млн переглядів за перший тиждень).

Дія «Аватара» розгортається у світі, поділеному на чотири нації — Плем’я Води, Королівство Землі, Народ Вогню та Повітряні Кочівники — які колись жили в гармонії, а Аватар, володар усіх чотирьох стихій, зберігав мир між ними. Однак все змінилося, коли Нація Вогню напала на Повітряних Кочівників, зробивши перший крок до завоювання світу. Молодий маг повітря Аанг (Гордон Корм’є) прокидається, щоб разом із новими друзями Соккою (Єн Ослі) і Катарою (Кіавентійо) врятувати світ і дати відсіч Володарю Вогню Озаю (Деніел Де Кім).