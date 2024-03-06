Netflix подовжив серіал «Аватар: Останній захисник» одразу на 2 та 3 сезони

Серіал, що адаптує однойменний хіт Nickelodeon, завершиться 3 сезоном, дотримуючись тієї структури, що й анімаційна версія.

The Avatar will return!! Seasons 2 & 3 of AVATAR: THE LAST AIRBENDER are coming! pic.twitter.com/NDxSDP7kZE — Netflix (@netflix) March 6, 2024

Дія «Аватара» розгортається у світі, поділеному на чотири нації — Плем’я Води, Королівство Землі, Народ Вогню та Повітряні Кочівники — які колись жили в гармонії, а Аватар, володар усіх чотирьох стихій, зберігав мир між ними. Однак все змінилося, коли Нація Вогню напала на Повітряних Кочівників, зробивши перший крок до завоювання світу. Молодий маг повітря Аанг (Гордон Корм’є) прокидається, щоб разом із новими друзями Соккою (Єн Ослі) і Катарою (Кіавентійо) врятувати світ і дати відсіч Володарю Вогню Озаю (Деніел Де Кім).

За тиждень з моменту дебюту перший сезон серіалу «Аватар: Останній захисник» отримав 153,4 мільйона годин переглядів від 21,2 млн глядачів та перевершив попередню адаптацію Netflix — серіал про пригоди Манкі Д.Луффі та його друзів. «Ван Піс» набрав 18,5 млн переглядів за перший тиждень і отримав підтвердження щодо другого сезону (хоча творці розраховують аж на 12).

Нині на Rotten Tomatoes серіал «Аватар: Останній захисник» має 59% від критиків та 75% від аудиторії.

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