Серіал «Аватар: Останній захисник» обійшов «Ван Піс» на Netflix і зібрав 21,2 млн переглядів за тиждень

Попри неоднозначні відгуки «жива» адаптація «Аватара» потрапила до десятки найпопулярніших серіалів Netflix у 92 країнах.

За тиждень з моменту дебюту «Аватар: Останній захисник» отримав 153,4 мільйона годин переглядів від 21,2 млн глядачів, передає Geek Culture.

Серіал також перевершив попередню адаптацію Netflix — серіал про пригоди Манкі Д.Луффі та його друзів. «Ван Піс» набрав 18,5 млн переглядів за перший тиждень і отримав підтвердження щодо другого сезону (хоча творці розраховують аж на 12).

Нині на Rotten Tomatoes серіал «Аватар: Останній захисник» має 60% від критиків та 76% від аудиторії.

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Оригінальний анімаційний серіал виходив на Nickelodeon з 2005 по 2008 роки. Майкл Данте ДіМартіно та Браян Конецько, головні автори та виконавчі продюсери серіалу, на початку розраховували залучити дитячу аудиторію від 6 до 11 років, але доволі швидко шоу стало популярним серед практично всіх вікових категорій. Нині аудиторія серіалу охоплює понад 4,4 мільйона осіб.

У жовтні 2025 року у кінотеатрах має вийти анімаційний фільм «Аватар: Останній маг повітря», який продовжить дію оригінального мультсеріалу. Повідомляється, що він буде присвячений пригодам головних героїв у віці від 20 до 30 років. Проєкт вперше анонсували у 2021 році — Лорен Монтгомері, яка брала участь у створенні «Вольтрон: Легендарний захисник», виступить режисером.

Загалом на цей час Avatar Studios (заснована Nickelodeon спільно з Paramount+ у 2021 році для розширення всесвіту «Аватара») планує випустити щонайменше три анімаційні фільми та один серіал у межах франшизи.

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