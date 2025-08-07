Новини Ігри 07.08.2025 comment views icon

Стартувала перша бета Battlefield 6, у черзі — 295 000 гравців

Battlefield 6 / EA

Відкрита бета Battlefield 6 вже доступна та точно викликала ажіотаж — у черзі на матчі стоять більше ніж 295 000 користувачів.

На момент написання новини, за даними Steam Charts, в бета-версію грають 282 367 людей. Паралельно у соцмережах публікують скриншоти, що в черзі на сервери очікують 295 880 гравців. Але число продовжує зростати в режимі реального часу: нещодавно кількість користувачів була менше на майже 50 тис.

Першими до гри отримали доступ ті, хто раніше реєструвався у програмі Battlefield Labs до 31 липня, має підписку EA Play Pro або встиг забрати ключ під час трансляцій на Twitch. Такий ранній доступ розпочався 7 серпня. Для решти користувачів відкрите бета-тестування триватиме 9–10 серпня, а потім — ще один вікенд з 14 по 17 серпня.

Стартувала перша бета Battlefield 6, у черзі — 250 000 гравців
Кількість гравців, що стоять в черзі на матчі Battlefield 6 / Steam Charts

На старті фанам доступні три мапи — Siege of Cairo, Liberation Peak та Iberian Offensive. У кожній локації — різні умови бою: від ущільнених міських районів і вузьких провулків до відкритої гірської місцевості. П’ять режимів також доступні вже зараз, серед них класичний Conquest, штурм позицій та нові гібридні формати. Загалом у грі буде дев’ять мап, а частину ще не показали офіційно — датамайнери вже злили повний список.

Стартувала перша бета Battlefield 6, у черзі — 250 000 гравців
Кількість гравців онлайн в Battlefield 6 / Steam Charts

Ще один важливий момент, який розчарує багато фанатів — боти. У Battlefield 6, як і в 2042, незаповнені до кінця сервери будуть доступні ботами зі штучним інтелектом. Це нібито зроблено для того, щоб не затягувати пошук матчів і не залишати ігрові мапи напівпорожніми. Якщо до гри приєднуються нові користувачі, ботів будуть виводити із сесії. Водночас пошуку серверів, на який сподівалися фанати старих частин, не буде — принаймні в основному мультиплеєрі. Замість нього повертається система Battlefield Portal, знайома ще з 2042, де можна створювати власні режими та матчі.

Іншою причиною для розчарувань може стати античіт Javelin та Secure Boot, тобто компонент безпеки Windows, що треба вмикати через BIOS. У серпні Battlefield 2042 отримала патч 8.8.0, який зламав запуск гри без копирсання в системі, що стало причиною масового хейту. Проблема в тому, що античіт Javelin використовують також в Battlefield 6.

Нагадаємо, реліз повної версії Battlefield 6 запланований на 10 жовтня 2025 року — це перша нова гра в серії з часів Battlefield 2042. Вона розповідає про приватну організацію Pax Armata, яку фінансують колишні члени НАТО, що спричиняє глобальний конфлікт.

Джерело: Games Radar / Steam Charts

