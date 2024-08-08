«Найспортивніший» Volkswagen ID.3 GTX Performance: двигун на 240 кВт, 5,7 секунди до «сотні» та ціна від €52295

Volkswagen випустила свій «найспортивніший електромобіль Volkswagen на сьогодні» ID.3 GTX Performance. Оснащений найпотужнішим електродвигуном і новими акумуляторами, він розглядається як електричний аналог популярного Golf GTI Clubsport.

Новий Volkswagen ID.3 GTX Performance є першою моделлю з покращеною системою приводу Volkswagen Performance Drive System. Версія Performance має двигун потужністю 240 кВт (321 к.с.), що на 30 кВт (40 к.с.) більше, ніж у звичайної моделі GTX (210 кВт). А крутний момент двигуна у Performance до 545 Нм перевищує можливості найпотужнішого двигуна V6 з турбонаддувом автовиробника. «Найспортивніший електромобіль Volkswagen» може розганятися від 0 до 100 км/год за 5,7 секунди.

Батарея ID.3 GTX Performance місткістю 79 кВтгод забезпечує запас ходу близько 600 км (WLTP). Підтримується швидка зарядка, що дозволяє відновити запас енергії від 10% до 80% приблизно за 26 хвилин.

Електромобіль має спортивні елементи дизайну GTX, включаючи новий чорний повітрозабірник. Нова модель має в інтер’єрі більшу кількість елементів, брендованих GTX. Автомобіль оснащений 12,9-дюймовою інформаційно-розважальною системою та найновішим програмним забезпеченням VW. Додаткові функції включають проєкційний дисплей і звукову систему преміумкласу Harman Kardon.

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Новий Volkswagen ID.3 GTX Performance доступний для попереднього замовлення в Німеччині за ціною від €52295, включаючи ПДВ. Зараз Volkswagen пропонує знижку в розмірі €3570 на всі моделі ID, тому початкова ціна становитиме близько €48725.

Тим часом Volkswagen Golf GTI Clubsport з ДВЗ потужністю 300 к.с. (221 кВт), здатний розігнатися до 100 км/год за 5,6 секунди, продається за ціною від €48075.

Джерело: electrek