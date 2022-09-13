Блокчейн

Напередодні злиття Ethereum ціна Bitcoin перевищила $22 тис., досягнувши максимуму майже за місяць

Напередодні злиття Ethereum ціна Bitcoin перевищила $22 тис., досягнувши максимуму майже за місяць

Після падіння нижче за $19 тис. минулої середи (найнижчий рівень з червня) ціна Bitcoin до понеділка зросла приблизно на 17% і перевищила $22 тис. За даними CoinDesk, близько 23:00 за Київським часом вартість криптовалюти досягла $22390.

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Таке стрімке зростання ціни Bitcoin пояснюється очікуваннями виходу даних щодо інфляції в США, а також майбутнім довгоочікуваним злиттям мережі Ethereum. Також минулого тижня фіксувалося зростання вартості акцій американських компаній. Біткойн тісно пов’язаний із фондовими ринками, особливо з Nasdaq, і часто рухається вгору, коли зростає цей індекс.

Криптоінвестори з нетерпінням чекають на серпневий звіт про індекс споживчих цін (має бути опублікований у вівторок), щоб оцінити рівень інфляції. Це може дати натяки на майбутні дії Федеральної резервної системи США.

Також в інвесторів великі очікування щодо злиття Ethereum. Перехід блокчейну від моделі Proof-of-Work до Proof-of-Stake дозволить суттєво знизити загальне енергоспоживання мережі. Своєю чергою це може призвести до ширшого використання відповідного токена. Хоча аналітики попереджали, що злиття не обов’язково прискорить роботу мережі Ethereum і не зменшить комісію, пов’язану з проведенням транзакцій. З усім тим, в очікуванні злиття вартість Ethereum зросла на 90% після досягнення мінімуму на 19 червня. За той же час ціна Bitcoin зросла приблизно на 20%.

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Розробники Ethereum провели генеральну репетицію перед довгоочікуваним переходом з механізму Proof of Work до Proof of Stake, який очікується у середині вересня

Джерело: cnbc


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