Розробники Ethereum провели генеральну репетицію перед довгоочікуваним переходом з механізму Proof of Work до Proof of Stake, який очікується у середині вересня

Друга за ринковою вартістю криптовалюта Ethereum провела генеральну репетицію перед довгоочікуваним оновленням, яке має стати однією з найважливіших подій у її історії.
З моменту свого створення майже десять років тому Ethereum добувалась за допомогою так званої моделі Proof-of-Work. Це передбачає проведення складних математичних обчислень з використанням великої кількості машин, що потребує величезної кількості енергії. Майнінг біткойнів проводиться аналогічним чином.
Ethereum працює над переходом на нову модель Proof-of-Stake, яка дозволить суттєво знизити енергоспоживання мережі та прискорити проведення транзакцій. І в середу, 10 серпня, організація Ethereum Foundation провела фінальне випробування «Злиття» в рамках тестової мережі Goerli. В результаті випробування мережа успішно перейшла з алгоритму Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Хоча розробникам ще потрібно проаналізувати результати, щоб виявити потенційні помилки, якщо вони мали місце. У червні та липні розробники також провели тестування переходу на двох інших тестових мережах.
Перехід Ethereum на концепцію Proof-of-Stake неодноразово відкладався протягом кількох останніх років. Розробники кажуть, що процес просувається повільно, щоб було достатньо часу для досліджень, розробки та впровадження.
Терміни оновлення основної мережі обговорюються на зустрічі розробників ядра Ethereum у четвер. Раніше передбачалося, що «Злиття» має відбутися у середині вересня.
Джерело: cnbc