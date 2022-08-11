Розробники Ethereum провели генеральну репетицію перед довгоочікуваним переходом з механізму Proof of Work до Proof of Stake, який очікується у середині вересня

Друга за ринковою вартістю криптовалюта Ethereum провела генеральну репетицію перед довгоочікуваним оновленням, яке має стати однією з найважливіших подій у її історії.

З моменту свого створення майже десять років тому Ethereum добувалась за допомогою так званої моделі Proof-of-Work. Це передбачає проведення складних математичних обчислень з використанням великої кількості машин, що потребує величезної кількості енергії. Майнінг біткойнів проводиться аналогічним чином.

Ethereum працює над переходом на нову модель Proof-of-Stake, яка дозволить суттєво знизити енергоспоживання мережі та прискорити проведення транзакцій. І в середу, 10 серпня, організація Ethereum Foundation провела фінальне випробування «Злиття» в рамках тестової мережі Goerli. В результаті випробування мережа успішно перейшла з алгоритму Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Хоча розробникам ще потрібно проаналізувати результати, щоб виявити потенційні помилки, якщо вони мали місце. У червні та липні розробники також провели тестування переходу на двох інших тестових мережах.

Перехід Ethereum на концепцію Proof-of-Stake неодноразово відкладався протягом кількох останніх років. Розробники кажуть, що процес просувається повільно, щоб було достатньо часу для досліджень, розробки та впровадження.

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Терміни оновлення основної мережі обговорюються на зустрічі розробників ядра Ethereum у четвер. Раніше передбачалося, що «Злиття» має відбутися у середині вересня.

Джерело: cnbc