NASA і DARPA випробують ядерний двигун для майбутніх місій на Марс – демонстрація технології в космосі очікується у 2027 році

Космічне агентство NASA та Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) оголосили про спільну роботу з демонстрації ядерного теплового ракетного двигуна у космосі. Це забезпечить можливість здійснення пілотованих польотів на Марс для NASA.

Зазначається, що NASA та DARPA співпрацюватимуть у рамках програми «Демонстраційна ракета для гнучких навколомісячних операцій» (DRACO або Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations). Безоплатна угода визначає ролі, обов’язки та процеси, спрямовані на прискорення зусиль щодо розвитку проєкту.

За задумом використання ядерної теплової ракети дозволить скоротити час польоту, знижуючи ризик для астронавтів. Скорочення часу перельоту є ключовим компонентом пілотованих місій на Марс, оскільки триваліші польоти вимагають більшої кількості запасів і надійніших систем.

Використання ядерного ракетного двигуна забезпечить й інші переваги. Наприклад, він дозволить збільшити корисне навантаження для наукових досліджень та забезпечити вищу потужність для приладів та зв’язку.

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У ядерному тепловому ракетному двигуні реактор поділу використовується для створення надзвичайно високих температур. Двигун передає тепло, що виробляється реактором, рідкому паливу, яке розширюється і викидається через сопло для руху космічного корабля. Ядерні теплові ракети можуть бути в 3 або більше разів ефективніші за звичайні ракети з хімічними двигунами.

Відповідно до угоди, Управління космічних технологій NASA (STMD) очолить технічну розробку ядерного теплового двигуна, який буде інтегрований з експериментальним космічним кораблем DARPA. DARPA виступає замовником розробки всього ступеня та двигуна, включаючи реактор. DARPA очолить загальну програму, включаючи інтеграцію та закупівлю ракетних систем, погодження, планування та безпеку, забезпечить загальне складання та інтеграцію двигуна з космічним кораблем. У ході розробки NASA та DARPA співпрацюватимуть у збиранні двигуна. Демонстрацію технології у космосі планується провести вже у 2027 році.

Нагадаємо, у 2021 році DARPA обрало трьох підрядників для програми створення ядерної силової установки для ближнього космосу. А вже 2022 року агентство оголосило про пошук підрядників для наступних етапів розробки космічного корабля з ядерною силовою установкою.

Джерело: NASA