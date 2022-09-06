NASA оновило інтерактивну 3D-мапу «Погляд на Сонячну систему» — покращено навігацію, графіку, деталізацію подорожей

NASA випустило масштабне оновлення програми візуалізації Eyes on the Solar System, яке зробило віртуальні міжпланетні подорожі простіше та інтерактивніше. Оновлення розроблялося більш як два роки, воно пропонує покращене керування, інтерфейс, графіку та нові можливості.

Користувач «Погляду на Сонячну систему» може вивчати астероїди та планети, взяти участь у щонайменше 126 місіях NASA з минулого та сьогодення, включно з посадками на Марс. Можна взяти участь у важкому приземленні Perseverance на Червону планету або пролетіти разом із Cassini біля супутника Сатурна Енцелада. Візуалізація дозволяє слідувати шляхами космічних кораблів і небесних тіл з 1949 року та зазирнути у майбутнє, аж до 2049 року.

Небесні об’єкти можна обертати, ставити поряд та порівнювати, моделювати перспективу й освітлення. В останній версії сервісу покращено візуальні ефекти, додано та оновлено інтерактивні подорожі, включаючи місію Voyager до Юпітера, Сатурна, Урану та Нептуна.

«Принадність нового браузерного «Погляду на Сонячну систему» в тому, що він справді запрошує до дослідження. Вам просто потрібне підключення до iнтернету, пристрій із веб-браузером та трохи цікавості», — сказав Джейсон Крейг, виробник програмного забезпечення «Погляду» з Лабораторії реактивного руху NASA.

Джерело: NASA