NASA «воскресила» двигуни Вояджер-1 через 20 років та понад 24 млрд км

NASA

Запущений майже 50 років тому, космічний зонд «Вояджер-1» не збирається йти на пенсію і зусиллями NASA продовжує досліджувати міжзоряний простір.

Однак космічний аппарат, що вже давно вийшов за межі Сонячної системи і перебуває на відстані у понад 24 млрд км від Землі, почав втрачати життєво важливі системи, що забезпечували його зв’язок із Землею. Апарат мчить у космічному просторі зі швидкістю у понад 60 тис км/год і має антену, яка повинна постійно бути точно спрямованою у бік Землі.

Через навіть незначне відхилення зібрані апаратом дані з-за меж Сонячної системи можуть бути втрачені, а NASA може втратити можливість відправляти команди Вояджеру. За точне наведення антени відповідають двигуни орієнтації, які контролюють обертання апарата, щоб він не збивався з курсу.

Два ключові двигуни цієї системи орієнтації перестали працювати ще у 2004 році через вихід з ладу двох крихітних внутрішніх нагрівачів, які забезпечували подачу палива. Тоді інженери NASA вирішили, що відремонтувати їх дистанційно, на відстані у понад 24 млрд км, неможливо. Інженери вирішили використати резервний комплект двигунів. Та з часом ознаки проблем почали з’являтись і в них. Їх паливні трубки поступово засмічувались.

Щоб уникнути загрози втрати керування над зондом, у NASA вирішили ще раз перевірити, у чому ж полягає ключова проблема несправності головних двигунів. Чи можливо, що з нагрівачами насправді усе нормально, а проблема виникла через якийсь збій у ланцюгу живлення. Інженери вирішили активувати головні двигуни орієнтації, а після цього спробувати «оживити» нагрівачі. Проблема полягала у тому, що навігаційний датчик зонда, що орієнтується на опорну зірку, у разі значного відхилення від курсу міг би запустити ці самі двигуни. У разі їхнього запуску за умов непрацюючих нагрівачів апарат би вибухнув.

Окрім цього головна антена мережі далекого космічного зв’язку NASA, що знаходиться у Канберрі, єдина, здатна посилати потужні сигнали «Вояджерам», мала відправитись на тривалу модернізацію у травні цього року. Необхідно було встигнути вчасно провести перевірку та мати працюючий резерв до серпня цього року, коли антена знову запрацює на нетривалий час.

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20 березня у NASA відправили серію команд «Вояджеру-1», а за добу отримали відповідь. На екранах з’явилися дані телеметрії: температура нагрівачів проблемних двигунів почала різко зростати!

«То був такий тріумфальний момент. Моральний дух команди того дня був дуже високий. Ці двигуни вважалися мертвими. І це був обґрунтований висновок. Просто одному з наших інженерів спало на думку, що, можливо, існує інша ймовірна причина, і вона усувається. Це був черговий чудовий порятунок для «Вояджера»», — розповідає спеціаліст з двигунів «Вояджер-1» Тодд Барбер.

Таким чином «Вояджер-1» продовжує працювати і рухатись у міжзоряному просторі не тільки з науковим обладнанням на борту, а також із золотою пластиною, що містить звернення до позаземних цивілізацій. Цей апарат у подальшому безсумнівно допоможе науковцям з NASA дослідити глибокий космос.

Джерело: Futurism