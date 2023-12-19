NASA запустить над Антарктидою телескоп-аеростат GUSTO, який складе 3D-карту Чумацького Шляху

Місія, що отримала фінансування в рамках Програми дослідників, проведе щонайменше 55 днів над Антарктидою.

NASA готується розпочати експеримент під назвою GUSTO (абревіатура від Galactic/Extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory) — для збору даних, які використають для створення 3D-карти частини галактики Чумацький Шлях.

Телескоп «‎плаватиме» на повітряній кулі на висоті 36 кілометрів над Антарктидою протягом 55 днів, відловлюючи високочастотні радіохвилі, що просочуються крізь космічне міжзоряне середовище (тобто гази, пил, радіацію та інші матеріали), та скануючи простір на наявність вуглецю, кисню та азоту — елементи, які можуть допомогти вченим розплутати складну мережу процесів, що формують зорі та планети (зокрема, що змушує космічні частинки об’єднуватися у молекулярні хмари, які передують утворенню зірок).

За даними NASA, аеростат із телескопом стартує з антарктичної станції Мак-Мердо «не раніше 21 грудня» та літатиме в атмосферному антициклоні Південного полюса, який направлятиме його по колу навколо полюса під час місії. Аеростат, на якому розташується телескоп — це повітряна куля із нульовим тиском об’ємом 1,1 млн кубометрів, яка у розкритому стані має діаметр футбольного поля.

GUSTO, по суті, функціонує як космічне радіо, обладнане для «прослуховування» певних космічних «інгредієнтів». Він сприймає високочастотні сигнали, які передають атоми та молекули. Буква «T» у назві GUSTO означає «терагерц» — це приблизно в тисячу разів вище частот, на яких працюють мобільні телефони.

«По суті, у нас є радіосистема, яку ми побудували, щоб повертати ручку й налаштовуватися на певні частоти», — каже керівник проєкту Кріс Вокер з Університету Аризони. «Якщо ми щось чуємо, то знаємо, що це вони, ті атоми та молекули».

Коли телескоп рухатиметься небом, вчені використовуватимуть його для картографування інтенсивності та швидкості сигналів від окремих атомів і молекул у кожній позиції.

«Тоді ми можемо з’єднати точки та створити зображення, яке буде схоже на фотографію того, як виглядає випромінювання», — сказав Вокер.

Подібні спостереження для вуглецю, азоту та кисню неможливо провести за допомогою земних телескопів, оскільки водяна пара в нашій атмосфері поглинає світло від них, заважаючи вимірюванням.

NASA каже, що місія також «покаже тривимірну структуру Великої Магелланової Хмари» — карликової галактики поблизу Чумацького Шляху, яку можна побачити неозброєним оком з південної півкулі Землі і яка нагадує деякі з галактик раннього Всесвіту, які досліджує космічний телескоп Джеймса Вебба

GUSTO — не єдиний науковий прилад, який працює на основі аеростата. NASA використовує повітряні кулі, аби надсилати корисні вантажі (вагою у сотні кілограмів) вже протягом 30 років.