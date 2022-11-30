Плавучі електростанції турецької компанії Karpowership зможуть виробляти 300 МВт електроенергії для України – угода перебуває на стадії переговорів

Турецька компанія Karpowership повідомляє, що веде переговори про відправку плавучих «електроходів» до України для постачання електрики, оскільки росія посилює атаки на цивільну інфраструктуру.

Компанія стверджує, що володіє найбільшим у світі флотом таких судів. Топ-менеджерка Karpowership розповіла Nikkei Asia, що компанія розраховує відправити судна до Одеси, найбільшого порту України і міста, що відчайдушно потребує компенсації втрат енергопостачання.

“Ми обговорюємо з Одеською областю та енергетичною компанією “Укренерго” розміщення поряд з Одесою трьох електростанцій загальною потужністю 300 МВт”, – повідомила Зейнеп Харези, член правління Karpowership з комерційних операцій.

Як тільки буде досягнуто угоди з технічних та комерційних аспектів, компанія хоче визначити параметри, пов’язані з безпекою груп експлуатації та технічного обслуговування, а також самих активів. Проект продовжиться, якщо вдасться домовитись з усіх цих питань.

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Харези припустила, що угода може потребувати підтримки ООН:

«Я думаю, що нам знадобиться зелене світло на рівні Організації Об’єднаних Націй, щоб реалізувати це на таких самих умовах, як і у випадку угоди із зерном».

Угода, котру було укладено за посередництва ООН та Туреччини, дозволила Україні експортувати зерно морським шляхом з одеського регіону без перешкод з боку росії.

Харези припустила, що угода може потребувати підтримки ООН:

«Я думаю, що нам знадобиться зелене світло на рівні Організації Об’єднаних Націй, щоб реалізувати це на таких самих умовах, як і у випадку угоди із зерном».

Угода, укладена за посередництва ООН та Туреччини, дозволила Україні експортувати зерно морським шляхом з одеського регіону без перешкод з боку Росії.

«Залежно від потреб та дозволів ми можемо виконати все протягом цього року», – сказав Харези. «Кораблі готові та здані в експлуатацію. Ми можемо розгорнути їх лише за три тижні».

300 МВт, які можуть виробляти три судна на повній потужності, могли б забезпечити електроенергією мільйон споживачів, що значною мірою покрило б електропостачання споживачів Одеси. Для порівняння: Київ споживає 1200 МВт у воєнний час, а з обмеженнями після обстрілу енергосистеми – 430-690 МВт на день; потужність блоків ВВЕР-1000 українських АЕС – 1000 МВт, а першого та другого блоку РАЕС – 400 МВт.

Karpowership є провідною компанією турецького холдингу Karadeniz. Він має 36 плавучих електростанцій з установками, які можуть виробляти електроенергію, використовуючи мазут або природний газ. За словами Харези, їх можна підключити до українських електромереж менш ніж за 30 днів.

Енергогенеруючі судна в основному призначені для країн з неадекватною інфраструктурою, а також для використання у надзвичайних ситуаціях після стихійних лих чи аварій.

Окрім України, компанія веде переговори про розгортання до восьми кораблів у чотирьох європейських країнах узимку 2023 року замість 2022 року, як передбачалося спочатку. «Тепер очікується, що ця зима буде теплою, а запаси газу в Європі вже заповнені, що сприяє зниженню цін на електроенергію з пікових значень», – сказала вона.

Компанія також веде переговори про постачання електроенергії до азіатських країн, включаючи Сінгапур, Малайзію, В’єтнам, Бангладеш та Шрі-Ланку. Karpowership вже постачає електроенергію на кілька островів в Індонезії, використовуючи природний газ.

У 2019 році Karadeniz Holding та японська Mitsui OSK Lines (MOL) домовилися про співпрацю в рамках підприємства під назвою KARMOL щодо постачання зрідженого природного газу для суден. Використання ЗПГ замість палива із вищим рівнем викидів значно скоротить викиди парникових газів.

У проектах з виробництва енергії із ЗПГ плавуча установка для зберігання та регазифікації (FSRU) підключається до енергетичних суден для забезпечення паливом. Окремі газовози поповнюють FSRU за необхідності.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський виробник газу “Новатек” звернувся до Karpowership з проханням постачати електроенергію для свого великого проекту “Арктик СПГ 2”, в якому японські Mitsui & Co. та JOGMEC, а також китайські компанії CNPC та CNOOC є міноритарними акціонерами.

Відповідаючи на питання про можливість співпраці з росією, Харези сказала, що «Новатек» справді запросив у компанії інформацію щодо проекту, але наголосила: «Ми не ведемо переговорів з будь-якою стороною для будь-якого бізнесу в Росії. Відповідно до корпоративної політики ми сповнені рішучості дотримуватися міжнародних санкцій».

У міру наближення зими та можливих майбутніх обстрілів в Україні зростають побоювання щодо достатності енергопостачання. Європейський Союз також веде переговори щодо постачання в країну обладнання та електроенергії. Українське джерело, знайоме з перебігом переговорів, повідомило, що угода з Karpowership перебувають на стадії комерційних переговорів.

У понеділок посольство України в Анкарі повідомило, що високопоставлені представники міністерств закордонних справ України та Туреччини зустрілися і обговорили ситуацію в Україні та двосторонню співпрацю.