Не лише в ЄС: Microsoft відокремить Teams і Office 365 для клієнтів у всьому світі

Teams, яку безплатно додали до Office 365 у 2017 році, згодом замінила Skype для бізнесу та стала популярною під час пандемії частково завдяки відеоконференціям. Однак у 2020 році Salesforce, яка пропонує конкурентну програму для обміну повідомленнями Slack, через це об’єднання подала на Microsoft антимонопольну скаргу.

З жовтня минулого року, аби уникнути штрафів, корпорація роз’єднала продукти для клієнтів ЄС та Швейцарії, а нині вирішила поширити цю пропозицію й на решту користувачів по всьому світу.

Як зазначає Reuters, активні клієнти можуть зберегти поточну угоду або перейти на одну з окремих пропозицій — опція буде особливо корисною для тих, хто використовує пакет Office, але віддає перевагу іншій комунікаційній службі, як-от Zoom або Google Meet. Комерційні користувачі, які ще не знайомі з пропозиціями Microsoft, можуть самостійно придбати Teams за $5,25, тоді як Office без Teams обійдеться від $7,75 до $54,75 (цифри можуть різнитися залежно від країни та валюти).

За останнє десятиліття Microsoft отримала від ЄС антимонопольних штрафів на $2,4 млрд, а поєднання двох або більше продуктів разом може обійтись компанії ще у 10% світового річного обороту.

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