Microsoft відокремить Teams від пакета Office 365, щоб уникнути антимонопольного розслідування ЄС

З 1 жовтня Microsoft дозволить бізнес-клієнтам у Європі купувати її програму для відео та чату Teams окремо від програмного забезпечення Office, а також спростить інтеграцію продуктів для інших компаній — таких, як Zoom і Slack.

Цей крок завершує майже трирічну сагу, яка почалася з антимонопольної скарги Slack — Microsoft звинувачували у незаконному включенні Teams у пакет Office 365, а також блокуванні можливості її видалення.

На початку року корпорація погодилася відокремити програму відеоконференцій від своїх пакетів продуктивності, хоча не уточнила, коли це станеться. Врешті-решт в ЄС втомились чекати та розпочали антимонопольне розслідування. (Схожу справу розглядали аж у 2009 році, коли антимонопольний комітет ЄС розслідував комплектування Windows 7 браузером Internet Explorer. У результаті Microsoft продавала Windows 7 у Європі без передвстановленого браузера та була оштрафована на $730 млн).

«Ми усвідомлюємо свою відповідальність як головного постачальника технологій за підтримку здорового конкурентного середовища. Вважаємо, що важливо почати вживати суттєвих заходів для розв’язання цих проблем», — каже нині віцепрезидент Microsoft із європейських урядових справ Нанна- Луїза Лінде.

Від жовтня місячна вартість Microsoft 365 і Office 365 знизиться на 2 євро, тоді як Teams пропонуватиметься окремо за ціною 5 євро на місяць або 60 євро на рік.

«Існуючі корпоративні клієнти, які вже мають пакет із Teams, можуть залишитися зі своїм поточним пакетом продуктивності або перейти на пакет без Teams», — додає Лінде.

В Microsoft також заявили, що створять «додаткові ресурси», щоб спрямовувати розробників до публічних API й відповідати на запитання користувачів (наприклад, як передаються їхні дані з Teams). Крім того, корпорація «розробить новий метод» використання програм конкурентів в Office 365.

Джерело: Engadget, CNBC