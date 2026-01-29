Новини Ігри 29.01.2026 comment views icon

"Не люблю людей, які псують чужі творіння": Свен Вінке хоче створити новий Metacritic для оцінки оглядачів відеоігор

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Не люблю людей, які псують чужі творіння": Свен Вінке хоче створити новий Metacritic для оцінки оглядачів відеоігор
Baldur's Gate 3

Бос Larian Studios Свен Вінке вважає, що ігрова індустрія потребує аналогу Metacritic. Платформа потрібна не для ігор, а самих критиків.


У великому треді в X (Twitter) він пояснив, що вважає частину ігрових критиків надто агресивними і шкідливими для людей, які створюють ігри. На його думку, реліз робить розробників вразливими і часто відгуки на переходять межу, тут мовиться не лише про Metacritic.

“Мені не подобається, коли люди псують чужі творіння. Випуск чогось у світ робить тебе вразливим, і вже саме це заслуговує на повагу, навіть якщо тобі не подобається творіння”, — написав він.

"Не люблю людей, які псують чужі творіння": Свен Вінке хоче створити новий Metacritic для оцінки оглядачів відеоігор
Скриншот з головної сторінки Metacritic

Свен сказав, що найкращі критики вміють говорити неприємні речі так, щоб не знищувати людину по той бік екрана. Тож індустрії не завадив би рейтинг самих оглядачів за аналогією з Metacritic. Користувачі зможуть оцінювати критиків, що потенційно змусить їх стримувати бажання писати різко заради лайків або кліків.

“Але рецензенти можуть просто сказати: мені не сподобалося, або я не думаю, що це добре зроблено, або я не думаю, що це варте тих грошей, які вони беруть. Цього достатньо. Не потрібно переходити на особисті речі заради лайків”, — пояснює бос Larian Studios.

"Не люблю людей, які псують чужі творіння": Свен Вінке хоче створити новий Metacritic для оцінки оглядачів відеоігор
Приклад проєктів із низькими оцінками на Metacritic

Окремо Вінке говорить про те, що навіть слабкі ігри майже завжди створюють люди, яким було не байдуже. Як приклад він навів одного рецензента, який принципово не писав огляди на невдалі проєкти, бо вважав, що розробники мають право на ще одну спробу.

“Я знаю це, бо сам був одним із тих розробників, які зазнали невдачі”, — пише Вінке.

Після реакції в коментарях Вінке додав, що це стосується і самих розробників. Вони не повинні зловживати довірою гравців або “доїти” фанатів. Водночас він підкреслив: більшість творців — це чутливі люди, які справді переживають за свою роботу. На його думку, найкращий спосіб покарати погану гру це просто не купувати її. Свен визнає потребу в жорсткій критиці, особливо коли йдеться про комерційні продукти, але вона не повинна зводитися до публічного приниження.


Джерело: Rock Paper Shotgun

Популярні новини

arrow left
arrow right
Лари Крофт багато не буває: анонсовано нову Tomb Raider Catalyst і рімейк дебютної гри 1996 року
Нові витоки GTA 6: керування двома протагоністами, система стосунків як в RDR2 та копи для NPC
Unreal Engine 5.7 йде у правильному напрямку — тест показав на 25% кращу продуктивність
Doom встановили на єдині навушники з відкритим кодом — ентузіаст розігнав їхній процесор
Польські ЗМІ: The Witcher 3 отримає DLC з локацією в стилі "Дюни”
Перші незалежні тести DLSS 4.5 підтверджують значне падіння продуктивності на відеокартах попередніх поколінь
Ютубер прожив тиждень у Cyberpunk 2077 — у реальному житті їв, спав і робив все інше як NPC
Геймплейний трейлер Resident Evil Requiem: Леон Кеннеді повернувся, і тепер в нього є бензопила
Поліція увірвалась до фана ARC Raiders, бо сусід злякався криків під час гри
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав контентний патч "Нерозказані історії" з 5+ годинами нового геймплею
Тодд Говард оголосив новий канон: “Fallout 5 існуватиме у світі подій серіалу “Фолаут”
В GOG стартував Зимовий розпродаж — 1000 ігор зі знижками до 95%
Фан Skyrim переніс 8-годинний робочий день на Тамріель — звідти ж провів презентацію і спілкувався з колегами
Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" обійшов 350+ гравців на турнірі з карткової One Piece
Плюс один геймер з Голлівуду: Брендан Фрейзер застряг на The Legend of Zelda 2017 року, але уникає гайдів для проходження
Нью-Вегас вже тут! Вийшов 2-й сезон серіалу "Фолаут" з майже ідеальним рейтингом у 98%
"Плюрибус" і компанія: 20 найкращих нових серіалів за версією Metacritic
В Epic Games Store почалась щоденна роздача ігор — кожна доступна по 24 години
В PS Store стартував Новорічний розпродаж — Forza Horizon 5, Warhammer та інші зі знижками до 90%
Важкохворий геймер, якому дали "рік життя", зіграє в GTA 6 до релізу
Нова "настолка" The Witcher зібрала $12 млн на Gamefound і отримає наративний застосунок з озвучкою 7 мовами
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати