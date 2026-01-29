"Не люблю людей, які псують чужі творіння": Свен Вінке хоче створити новий Metacritic для оцінки оглядачів відеоігор

Baldur's Gate 3

Бос Larian Studios Свен Вінке вважає, що ігрова індустрія потребує аналогу Metacritic. Платформа потрібна не для ігор, а самих критиків.





У великому треді в X (Twitter) він пояснив, що вважає частину ігрових критиків надто агресивними і шкідливими для людей, які створюють ігри. На його думку, реліз робить розробників вразливими і часто відгуки на переходять межу, тут мовиться не лише про Metacritic.

“Мені не подобається, коли люди псують чужі творіння. Випуск чогось у світ робить тебе вразливим, і вже саме це заслуговує на повагу, навіть якщо тобі не подобається творіння”, — написав він.

Свен сказав, що найкращі критики вміють говорити неприємні речі так, щоб не знищувати людину по той бік екрана. Тож індустрії не завадив би рейтинг самих оглядачів за аналогією з Metacritic. Користувачі зможуть оцінювати критиків, що потенційно змусить їх стримувати бажання писати різко заради лайків або кліків.

“Але рецензенти можуть просто сказати: мені не сподобалося, або я не думаю, що це добре зроблено, або я не думаю, що це варте тих грошей, які вони беруть. Цього достатньо. Не потрібно переходити на особисті речі заради лайків”, — пояснює бос Larian Studios.

Окремо Вінке говорить про те, що навіть слабкі ігри майже завжди створюють люди, яким було не байдуже. Як приклад він навів одного рецензента, який принципово не писав огляди на невдалі проєкти, бо вважав, що розробники мають право на ще одну спробу.

“Я знаю це, бо сам був одним із тих розробників, які зазнали невдачі”, — пише Вінке.

Після реакції в коментарях Вінке додав, що це стосується і самих розробників. Вони не повинні зловживати довірою гравців або “доїти” фанатів. Водночас він підкреслив: більшість творців — це чутливі люди, які справді переживають за свою роботу. На його думку, найкращий спосіб покарати погану гру це просто не купувати її. Свен визнає потребу в жорсткій критиці, особливо коли йдеться про комерційні продукти, але вона не повинна зводитися до публічного приниження.





Джерело: Rock Paper Shotgun