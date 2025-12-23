Gigabyte замінила термогель, що витікав з відеокарт: RTX 5070 Ti Windforce V2 отримала термопрокладки

Термогель пішов у минуле: Gigabyte змінила охолодження в RTX 5070 Ti Windforce V2

Gigabyte вирішила більше не використовувати свій так званий “серверний теплопровідний гель” у новій відеокарті RTX 5070 Ti Windforce V2. На це звернули увагу аналітики Uniko Hardware в X, які порівняли сторінки продуктів старих і оновлених версій Windforce та виявили, що в описі нової RTX 5070 Ti V2 більше немає жодної згадки про термогель.

З виходом серії RTX 50, Gigabyte почала постачати багато своїх відеокарт із “серверним теплопровідним гелем” замість класичних термопрокладок для охолодження чипів пам’яті і MOSFET. За заявами компанії, цей матеріал мав бути довговічнішим, рівномірніше розподілятися по поверхні та забезпечувати кращу теплопередачу, ніж традиційні термопрокладки.

Втім, у перших партіях таких відеокарт виникли проблеми. На початку року користувачі почали масово скаржитися на витік термогелю, особливо в системах із вертикальним встановленням відеокарти. У деяких випадках гель настільки сильно стікав, що майже не залишався на чипах пам’яті, що потенційно могло призвести до перегріву VRAM. В одному з зафіксованих випадків користувач замінив гель на звичайні термопрокладки й отримав зниження температури на 7°C.

Gigabyte відреагувала на перші скарги, заявивши, що витік стався через надмірну кількість гелю, нанесеного на заводі, а сама проблема має виключно косметичний характер і не впливає на працездатність відеокарти. Паралельно компанія зменшила кількість гелю, який використовували під час виробництва.

На щастя, підтверджених випадків пошкодження відеокарт через витік гелю наразі не зафіксували. Водночас Gigabyte так і не прокоментувала сценарії, коли гель повністю зникав із поверхні чипів. У будь-якому разі власникам RTX 5070 Ti Windforce V2 вже не доведеться хвилюватися: у цій моделі Gigabyte повернулася до класичних термопрокладок. Чи стало це рішення наслідком питань надійності, чи бажання знизити витрати, компанія не уточнює.

Окрім зміни системи охолодження, Gigabyte переробила саму конструкцію відеокарти, зробивши її компактнішою. RTX 5070 Ti Windforce V2 стала на 43 мм коротшою за модель RTX 5070 Ti Windforce SFF. Для зменшеного формфактора компанія використала вентилятори діаметром 80 мм. Також Gigabyte змінила розташування отворів для гвинтів на зворотному боці плати в зоні GPU та прибрала підтримку подвійного BIOS.

Джерело: tomshardware