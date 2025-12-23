Новини Пристрої 23.12.2025 comment views icon

Gigabyte замінила термогель, що витікав з відеокарт: RTX 5070 Ti Windforce V2 отримала термопрокладки

Gigabyte замінила термогель, що витікав з відеокарт: RTX 5070 Ti Windforce V2 отримала термопрокладки
Термогель пішов у минуле: Gigabyte змінила охолодження в RTX 5070 Ti Windforce V2

Gigabyte вирішила більше не використовувати свій так званий “серверний теплопровідний гель” у новій відеокарті RTX 5070 Ti Windforce V2. На це звернули увагу аналітики Uniko Hardware в X, які порівняли сторінки продуктів старих і оновлених версій Windforce та виявили, що в описі нової RTX 5070 Ti V2 більше немає жодної згадки про термогель.

З виходом серії RTX 50, Gigabyte почала постачати багато своїх відеокарт із “серверним теплопровідним гелем” замість класичних термопрокладок для охолодження чипів пам’яті і MOSFET. За заявами компанії, цей матеріал мав бути довговічнішим, рівномірніше розподілятися по поверхні та забезпечувати кращу теплопередачу, ніж традиційні термопрокладки.

Втім, у перших партіях таких відеокарт виникли проблеми. На початку року користувачі почали масово скаржитися на витік термогелю, особливо в системах із вертикальним встановленням відеокарти. У деяких випадках гель настільки сильно стікав, що майже не залишався на чипах пам’яті, що потенційно могло призвести до перегріву VRAM. В одному з зафіксованих випадків користувач замінив гель на звичайні термопрокладки й отримав зниження температури на 7°C.

Gigabyte відреагувала на перші скарги, заявивши, що витік стався через надмірну кількість гелю, нанесеного на заводі, а сама проблема має виключно косметичний характер і не впливає на працездатність відеокарти. Паралельно компанія зменшила кількість гелю, який використовували під час виробництва.

На щастя, підтверджених випадків пошкодження відеокарт через витік гелю наразі не зафіксували. Водночас Gigabyte так і не прокоментувала сценарії, коли гель повністю зникав із поверхні чипів. У будь-якому разі власникам RTX 5070 Ti Windforce V2 вже не доведеться хвилюватися: у цій моделі Gigabyte повернулася до класичних термопрокладок. Чи стало це рішення наслідком питань надійності, чи бажання знизити витрати, компанія не уточнює.

Окрім зміни системи охолодження, Gigabyte переробила саму конструкцію відеокарти, зробивши її компактнішою. RTX 5070 Ti Windforce V2 стала на 43 мм коротшою за модель RTX 5070 Ti Windforce SFF. Для зменшеного формфактора компанія використала вентилятори діаметром 80 мм. Також Gigabyte змінила розташування отворів для гвинтів на зворотному боці плати в зоні GPU та прибрала підтримку подвійного BIOS.

Джерело: tomshardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Знайшли вихід: постачальник пропонує ПК без оперативної пам’яті під час кризи
Стартували продажі SSD Biwin CL100 у форматі карти пам'яті — швидкість читання до 3700 МБ/с за ціною $310 за 2 ТБ
“Вмикати можна, грати не можна”: AMD Radeon RX 9070 XT отримала “обмежений режим” після оплавлення кабелю
Micron закриває Crucial, щоб зосередитися на ШІ — SSD і пам'ять зникнуть вже в лютому
Під виглядом дорогої пам'яті DDR5 продавали стару DDR2: виявлено нову схему шахрайства
BTF 3.0: Colorful показала перший концепт оновленого стандарту ПК, з бездротовим БЖ і гібридним живленням відеокарти
Китай представляє UBIOS — власну альтернативу BIOS та UEFI для уникнення західних технологій
Що буде, якщо пропустити воду через теплові трубки процесорного кулера та поставити його на NVIDIA RTX 3070? Вийшло непогано
Нова версія: NVIDIA RTX 50 SUPER затримуються до Q3 2026, а не скасовані
BIOS ASUS RTX 5090 зі споживанням 800 Вт придатний для інших відеокарт
Виробник відмовив у поверненні коштів за RTX 5070 Ti через “пошкодження плати”, про яке власник не підозрював
Доступний 3D V-Cache для AM5: AMD Ryzen 5 7500X3D помічений в магазині
“Кип'ятильник” за $4000: ютубер подав 750 Вт на 800-ватну Asus ROG Matrix RTX 5090 лише через 12V-2×6
Неофіційно: NVIDIA скасувала RTX 50 SUPER через дефіцит пам'яті 3 ГБ GDDR7
Стрес-тест OCCT v15 змушує відеокарту “співати”: під час виявлення свисту дроселів вентилятори грають мелодію
Ентузіаст показав рідкісний демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
Transcend затримує виробництво SSD та SD-карт — витрати компанії на NAND зросли на 50-100%
Здається, через неї курили: ютубер відновив відеокарту Asus GeForce 9800 GT, забиту смолами й тютюном
ASUS призупинила постачання RTX 5090 за $4000 через "проблему якості"
Radeon RX 9070 XT очолила топ продажів відомого ритейлера, відеокарти AMD переважили NVIDIA
GPU Xe3 в процесорах Intel Panther Lake показали продуктивність як в мобільної RTX 3050 Ti, — Geekbench
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати