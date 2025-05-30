Китай створив свій перший GPU на техпроцесі 6 нм – продуктивність NVIDIA RTX 4060

Китайський GPU / Lisuan Technology

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Як виявилось, у світі відеокарт щось цікаве відбувається не лише в лабораторіях Nvidia, AMD чи Intel. Китайський стартап Lisuan Technology повідомив про успішний запуск його першого власного графічного процесора G100 на архітектурі TrueGPU. Цей відеочип став першим в Китаї, створеним за 6-нанометровим техпроцесом. І хоча до полиць магазинів ще далеко, подія має серйозне значення — не лише для самої компанії, а й для всієї індустрії Китаю.

Lisuan Technology

Lisuan Technology — молода китайська компанія, заснована у 2021 році ветеранами індустрії з понад 25-річним досвідом роботи в Кремнієвій долині. Вона стала частиною нової хвилі гравців у секторі графічних процесорів Китаю, поряд з Moore Threads (2020) та Biren (2019). Ці компанії виникли як відповідь на потребу технологічної незалежності Китаю — особливо після обмежень, пов’язаних з доступом до сучасних чипів.

Графічний процесор G100 створений на власній архітектурі TrueGPU. На відміну від деяких інших китайських компаній, Lisuan не ліцензує чужі розробки, а створює все з нуля. Це — серйозна заява, враховуючи складність сучасних GPU.

Що відомо про G100

Lisuan Technology стверджує, що G100 виготовляється за 6-нанометровим техпроцесом, хоча не повідомляє, хто є фактичним виробником. Через американські експортні обмеження це точно не Samsung і не TSMC. Найімовірніше, мова йде про китайську фабрику SMIC, яка вже виробляє 6-нм чипи для Huawei (зокрема, для їхнього ШІ-процесора Ascend 920).

Офіційної специфікації поки немає, але ходять чутки, що G100 може показувати продуктивність на рівні GeForce RTX 4060. Це звучить дуже амбітно, враховуючи, що RTX 4060 — хоч і не топовий, але дуже сильний представник попереднього покоління Nvidia.

Передбачається, що відеокарта з G100 матиме достатньо відеопам’яті, помірне енергоспоживання і підтримку всіх ключових API: DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 та OpenGL 3.0. Якщо це справді так — можна говорити про потенційно гідний ігровий GPU.

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Розробку G100 почали ще у 2021 році. Lisuan планувала вивести чип на ринок у 2023 році, але фінансові труднощі мало не довели компанію до банкрутства. Лише завдяки екстреному вливанню $27,7 млн від материнської компанії Dongxin Semiconductor вдалося продовжити роботу.

На початку 2024 року фабрика почала виробляти перші чипи G100, й вони успішно пройшли запуск. Зараз Lisuan зосереджена на перевірці апаратної та програмної частин, а також на оптимізації драйверів.

Що далі?

Зараз чип G100 перебуває на стадії тестового виробництва — це серйозний технічний і фінансовий етап. Lisuan сподівається випустити перші обмежені партії вже в третьому кварталі цього року. Проте масове виробництво, ймовірно, стартує лише у 2026 році.

Змагатися з Nvidia чи AMD на першому ж кроці — це нереально. Але якщо G100 покаже стабільну роботу, навіть на рівні RTX 4060, це буде величезне досягнення для Китаю.

Останнім часом Китай намагається зменшити свою технологічну залежність від Заходу. Нещодавно Xiaomi представила власний потужний мобільний чип XRING O1, а також планує випустити доступніші версії та власні модеми.

Джерело: tomshardware

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