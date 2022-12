Need For Speed Unbound та F1 22 отримали підтримку AMD FidelityFX Super Resolution 2.2 (FSR 2 доступна вже для 97 ігор)

Компанія AMD повідомила, що остання версія технології масштабування AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.2, стала доступною для ще двох ігор-перегонів — Need for Speed Unbound та F1 22. Геймери можуть випробувати переваги нової технології FSR 2.2 у Need for Speed Unbound вже зараз. Очікується, що оновлення FSR 2.2 для F1 22 буде доступне в січні 2023 року.

Таким чином, кількість ігор, що підтримують FSR 2, зросла до 97 вже доступних і невдовзі очікуваних релізів. Загальна кількість ігор, які підтримують усі версії FSR, — 226 випущених та очікуваних релізів. З переліком ігор, що забезпечують підтримку FidelityFX Super Resolution, можна ознайомитися на сайті AMD (вкладка Super Resolution).

Нагадаємо, FidelityFX Super Resolution (альтернатива NVIDIA DLSS) – це технологія тимчасового масштабування зображення в режимі реального часу, призначена для підвищення роздільної здатності зображення. Вона дозволяє покращити зображення з низької роздільної здатності до вищої роздільної здатності для відображення на якісніших дисплеях. Версія FSR 2.2 пропонує додаткове підвищення якості зображення у порівнянні з FSR 2.1, зменшуючи ореоли на об’єктах, що швидко рухаються, таких як автомобілі в іграх-перегонах.

Додаткового AMD повідомила, що пакет 3DMark включатиме FSR Feature Test у найближчому оновленні, що використовує FSR 2.2. Цей тест дозволяє користувачам порівнювати продуктивність та якість зображення в іграх із підтримкою FSR 2 при різних налаштуваннях.