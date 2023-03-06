Ненудні шпалери: Microsoft впроваджує ефекти на основі ШІ в оформлення робочого столу Windows 11

Ентузіасти продовжують знаходити приховані функції та підказки про їхнє можливе впровадження у попередній версії Windows 11. Днями у збірці 25309 користувачі виявили код, що вказують на потенційні нові функції персоналізації зовнішнього вигляду робочого простору за допомогою ШІ.

Збірка Windows 11 25309 містить кілька рядків, що описують ефекти на основі штучного інтелекту для фону робочого столу. У збірці згадувалися “Depth effects”, “Parallax Background” та “WallpaperMotion”. На жаль, збірка 25309 дозволяє увімкнути ці опції лише через безліч складних ручних маніпуляцій – доцільно почекати, коли Microsoft оголосить про нові функції у наступних збірках.

Відсутність додаткової інформації ускладнює прогнозування того, чи ефекти вимагають спеціальних нейронних процесорів. Рядок «використовувати ШІ, коли можливо» може говорити про наявність апаратних обмежень. Windows 11 вже може використовувати ефект паралакса до шпалер екрана блокування, для чого потрібна лише наявність акселерометра. Можливо, Microsoft придумає, як зробити фон робочого столу трохи красивішим для тих, хто не готовий оновити власний ПК.

Шпалери на базі штучного інтелекту – ще одна згадка про те, що машинне навчання забезпечить нові функції операційної системи Microsoft. Зараз Microsoft досліджує можливості впровадження ШІ у Windows. Такі можливості можуть включати інтелектуальну прив’язку вікон, різні ефекти фону робочого столу, студійні ефекти для відеодзвінків та багато іншого. В останньому оновленні Microsoft вбудувала у Windows 11 доступ до ШІ Bing у панель завдань.

Джерело: Neowin