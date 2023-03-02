Windows 12 — Microsoft та Intel натякають на розробку наступної версії ОС з акцентом на функції ШІ

Intel і Microsoft готуються до ще не анонсованої Windows 12. Інсайдер @leaf_hobby опублікував подробиці про настільну платформу Intel Meteor Lake – внутрішня інформація Intel говорить про те, що процесори наступного покоління будуть підтримувати Windows 12.

Очікується, що Meteor Lake буде підтримувати 20 ліній PCIe 5.0 та Windows 12. Крім того, топовий чипсет Z890 отримає додаткові лінії PCIe 4.0 та підтримку Wi-Fi 7.

Хоча Microsoft не оголосила про будь-які плани щодо Windows 12, є свідчення того, що компанія розглядає інтеграцію функцій ШІ у майбутні версії Windows.

«Коли ми розпочнемо розробку майбутніх версій Windows, ми будемо думати про те, де ШІ може зіграти природну роль з точки зору [користувацького] досвіду», – говорить Юсуф Мехді, голова відділу споживчого маркетингу Microsoft.

Коментар пішов за заявою глави напряму Windows Паноса Паная на CES 2023:

«ШІ може заново винайти те, як ви працюєте у Windows».

Якщо Microsoft планує широко використовувати ШІ у наступній версії Windows, компанія повинна буде тісно співпрацювати з виробниками апаратного забезпечення – Intel та AMD. Це пояснює ранній інтерес Intel до Windows 12.

AMD нещодавно випустила мобільні процесори Ryzen 7000, підкреслюючи, що вони є першими процесорами x86 з апаратною підтримкою штучного інтелекту та ефектів Windows Studio від Microsoft. Ці функції, включаючи видалення фонового шуму та зоровий контакт, раніше були апаратно доступні лише на платформі ARM. Здається, ніби AMD і Microsoft закладають основу для більшої кількості функцій на базі ШІ в ноутбуках з Windows. Платформа Intel Meteor Lake з чиплетним дизайном, яка очікується наприкінці цього або на початку 2024 року, також включатиме можливості штучного інтелекту.

AMD і Intel у цій сфері фактично наздоганяють Apple. Нові процесори M2 мають чип штучного інтелекту, який здатний обробляти 15,8 трлн операцій в секунду. Apple використовує свою платформу для запуску систем машинного навчання, що прискорюють розпізнавання голосу, обробку зображень та інші процеси. Завдання виконуються енергоефективно, оскільки використовують виділений NPU замість потужностей CPU чи GPU.

За деякими інсайдерськими даними, Microsoft повернулася до трирічного циклу випуску Windows – це означає, що наступна версія ОС може вийти у 2024 році, разом з передбачуваною появою нових процесорів. Істотно активізувався й процес функціонального оновлення Windows 11 – можливо, деякі інтелектуальні функції з’являться вже у ній.

Джерело: The Verge