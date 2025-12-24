Новини Пристрої 24.12.2025 comment views icon

Неочікувана компактність: макет Apple iPhone Fold порівняли з iPhone 17 Pro Max та Oppo Find N5 на відео

Неофіційний макет iPhone Fold порівняно з іншими телефонами / Ben Geskin, X

На нещодавно опублікованому рендері та кресленнях Apple iPhone Fold здається незвичним і великим, майже як складаний планшет. Але це якщо не дивитися на вказані розміри.

Згідно з попереднім витоком, складаний iPhone Fold матиме досить незвичні пропорції. Навіть з цифрами, що були представлені на витоку креслень, важко отримати уявлення про нього. Відповідно до них, зовнішній дисплей смартфона матиме співвідношення сторін 3:2 та діагональ 5,3 дюйма. Звучить як щось не дуже велике, чи не так?

Бен Гескін надрукував на 3D-принтері макет iPhone Fold згідно з наведеними розмірами, та виклав в X кілька наочних відео його порівняння з іншими смартфонами. Порівняно з iPhone 17 Pro Max, iPhone Fold здається ширшим, але й значно коротшим у складеному вигляді. Користувач може дотягнутися до більшості його поверхні великим пальцем. Це означає, що складаний iPhone виявився досить компактним, і це, ймовірно, спонукатиме багать ох до його придбання.

У розкладеному вигляді iPhone Fold пропонує значно більшу площу екрана, ніж iPhone 17 Pro Max. Через співвідношення сторін різниця навіть більша, ніж можна було б припустити, враховуючи збільшення з 6,9” до 7,7”.

Oppo Find N2 виявився найближчим до iPhone Fold за розмірами. Він має 5,54” другий дисплей зі співвідношенням сторін 18:9 та 7,1” основний екран. Водночас Oppo Find N5 має 6,62” зовнішній дисплей 21:9 та 8,12” основний, близько до більшості сучасних складаних телефонів. Порівняно з iPhone Fold він здається відверто великим.

Очікується, що Apple iPhone Fold буде представлений у вересні 2026 року. Ймовірно, з його виходом Apple прагне задовольнити одразу дві цільові групи — шанувальники в компактних та складаних смартфонів.

