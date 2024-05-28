Netflix хоче вимкнути завантаження контенту на Windows — користувачам приходять дивні повідомлення

Дивитися Netflix у дорозі на ноутбуці можна за допомогою офіційної програми стрімінгу для Windows. Навіть якщо немає з’єднання з мережею, вміст можна завантажити вміст заздалегідь і дивитися його потім.

Втім, деякі користувачі повідомляють, що Netflix оновлює свій застосунок для Windows, щоб позбавити підписників можливості завантажувати вміст для перегляду офлайн. Якщо це здійсниться — це великий удар по багатьох абонентах, які дивляться Netflix на ноутбуках.

У декого в застосунку Netflix для Windows з’явилося нове сповіщення:

«Незабаром: нова програма Windows. Оновлення включає доступ до подій у прямому ефірі, сумісність із планами, що підтримуються рекламою тощо! Завантаження більше не підтримуватимуться, але ви зможете й надалі дивитися телешоу та фільми в режимі офлайн на підтримуваному мобільному пристрої».

В іншого користувача з’явилося подібне повідомлення, але без частини про завантаження. Це може або вселяти надію, або ж бути спробою Netflix заспокоїти підписників, не повідомляючи про неприємні зміни.

Також існує ймовірність того, що Netflix сповіщає лише тих людей, які реально використовують функцію завантажень. У останньому випадку користувач каже, що ніколи не користувався ними (тобто для нього нічого не зміниться).

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Ще один варіант — тестування реакції на можливі зміни, щоб оцінити реакцію користувачів на потенційні зміни. Це те, відбувалося багато разів, і не тільки на Netflix. Сайт Android Authority, який повідомив про новину, вважає, що тим, кого справді непокоїть зникнення функції, саме час повідомити про це Netflix в тій чи іншій формі.