Netflix опублікував звіт за перший квартал, і найцікавіше у ньому: прибуток дуже суттєво зріс, здебільшого завдяки успішній боротьбі зі спільним використанням паролів та рекламному тарифу.

А ще найбільший онлайн-кінотеатр сповістив, що з квітня 2025 року не буде повідомляти кількість своїх передплатників у звітах, оскільки показник більше не має такого великого значення. Натомість Netflix зосередиться на висвітленні зростання доходів і кількості часу, який глядачі проводять за переглядом контенту на платформі. Таким чином, Netflix доєднався до Apple TV+ та Amazon Prime Video, які не повідомляють кількість своїх передплатників у звітах. Прозорість, яку ми заслужили.

«На початку розвитку, коли наш дохід або прибуток був низьким, зростання кількості підписників відігравало важливу роль чіткого індикатору потенціалу подальшого зростання бізнесу. Тепер ми генеруємо дуже великий прибуток і вільний грошовий потік». фрагмент зі звернення Netflix до акціонерів.

Щодо передплатників, загальна аудиторія Netflix станом на квітень 2024 року становить майже 270 мільйонів — за квартал вона зросла на 9,33 млн, перевершивши прогнози. Водночас Netflix лишає за собою право «повідомляти про важливі віхи у міру просування вперед». Це означає, що, найімовірніше, ми обов’язково дізнаємось, коли кількість підписників перетне позначку в 300 мільйонів. За оцінками Netflix, понад пів мільярда людей по всьому світу дивляться телевізійні шоу і фільми через його сервіс, і стримінг відчайдушно намагається заробити на них більше грошей різними способами — нові рівні підписки, боротьба з шерингом паролів та показ реклами.

Інші ключові показники із фінансового звіту Netflix

Квартальний дохід зріс на 15% порівняно до аналогічного періоду 2023 року, до $9,37 млрд. Операційний прибуток підскочив на 54%, досягнувши $2,63 млрд, тоді як рентабельність зросла аж на сім відсоткових пунктів, до 28%.

Кількість передплатників на тариф із рекламою за рік зросла до 9,3 млн з 1,8 млн.

За квартал Netflix згенерував операційний грошовий потік у $2,2 млрд і завершив з вільним грошовим потоком $2,1 млрд (стільки ж було рік тому). Водночас протягом кварталу компанія погасила облігацій на $400 млн та викупила 3,6 млн акцій за $2 млрд.

На кінець кварталу обсяг грошових коштів та цінних паперів становив $7 млрд, а загальні зобов’язання — $14 млрд.

Netflix розраховує за підсумками 2024 року на вільний грошовий потік $6 млрд за умови відсутності значних коливань курсів валюті та витрат на виробництва контенту нижче $17 млрд.

Кількість передплатників — один з ключових сигнальних показників, на які орієнтуються аналітики Волл-стріт для оцінки темпів зростання компанії. Тож Netflix далеко не перша компанія, яка вирішила прибрати цей показник зі звітності. Так, це ж було вже: не так давно Meta вирішила замість щоденних і щомісячних користувачів Facebook щокварталу показувати загальну аудиторію всього конгломерату соціальних мереж — Facebook, WhatsApp, Messenger та Instagram. Показово, що те рішення компанія Марка Цукерберга прийняла після того, як Facebook відзвітувала про першу в історії втрату унікальних користувачів. А ще раніше (у 2018 році) Apple прибрала зі звіту детальну інформацію про продажі iPhone, iPad та Mac в штуках, змістивши акцент на гроші, які приносить кожна категорія пристроїв. Сталося це, до речі, після того, як продажі iPhone перестали зростати.

P.S. Ілюстрація до новини — відсилання до другого випадку використання штучного інтелекту великими кіностудіями за цей тиждень: авторів кримінальній документалці «Що зробила Дженніфер», яка днями вийшла на Netflix, впіймали на генерації щасливої та дуже впевненої у собі героїні Дженніфер Пан до засудження за вбивство. Про перший випадок ми писали вчора — A24 доручила нейромережам намалювати постери «Громадянської війни», аби глядачі краще відчули «вплив війни» на США поза межами показаного у стрічці.