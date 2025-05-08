Netflix оновив інтерфейс на телевізорах — штучний інтелект та безліч змін

Netflix вирішила додати трохи популярного нині ШІ у свій мобільний застосунок, а разом з тим анонсувала масштабне оновлення свого телевізійного інтерфейсу. Разом з тим компанія запровадила нові мобільні формати відкриття контенту.

Новий вигляд Netflix для телевізорів

Оновлення, яке найближчим часом стане доступним в застосунку Netflix для Apple TV, є значним відходом від нинішнього дизайну. Над вдосконаленням інтерфейсу компанія працювала ще з минулого року. Тепер головна сторінка виглядає значно сучасніше та легше в навігації, а головний акцент зроблений на контенті – він тепер розміщується в центрі на передньому плані.

Фільми та серіали, як і раніше, згруповані за категоріями, але кожна секція містить велику картку з детальною інформацією, як-от опис, дата виходу тощо. Цікаво, що для ознайомлення з рештою контенту категорії більше не потрібно заходити в кожен окремий фільм — опис зʼявляється вже при наведенні.

Замість бічної панелі тепер використовується горизонтальна верхня навігаційна стрічка, яка включає розділи: Головна, Серіали, Фільми, Ігри, Збережене та Пошук. Завдяки цьому орієнтуватися стало простіше, особливо на великих екранах.

Серцем оновлення є нова система персоналізованих рекомендацій. Тепер Netflix краще враховуватиме ваші настрої та інтереси в конкретний момент, аналізуючи історію переглядів. Це дозволить швидше знаходити саме той контент, який відповідає вашому настрою зараз, а не просто заснований на жанрах ваших інтересів.

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Netflix планує представити новий телевізійний інтерфейс у найближчі тижні та місяці.

Netflix на мобільних пристроях

На пристроях з iOS компанія тестує пошук на основі генеративного ШІ. Тепер можна буде вводити запити в довільній формі, наприклад: «Хочу подивитись щось веселе й легке», — і сервіс запропонує відповідні варіанти. Ця функція поки буде доступна в обмеженому форматі як опційна бета-версія.

Ще одна інновація — вертикальна стрічка у стилі TikTok, де користувачі зможуть гортаючи кліпи з серіалів та фільмів, швидко відкривати для себе нове. Це особливо актуально для молодшої аудиторії, звиклої до короткого відеоформату.

Однак варто зауважити, що не всі сучасні покращення однаково корисні. Нещодавно Netflix покращив ситком 1980-х за допомогою ШІ — результат нажахав глядачів.

Джерело: macrumors