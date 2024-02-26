Новини Кіно 26.02.2024 о 16:48 comment views icon

«Мадам Павутина» так і «не дотягнула» до дебютних касових зборів «Морбіусу» у другі вихідні

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Катерина Даньшина

Авторка новин ITC.ua

«Мадам Павутина» так і «не дотягнула» до дебютних касових зборів «Морбіусу» у другі вихідні

Увага до фільму Sony з Дакотою Джонсон у ролі ясновидиці та одразу трьома жінками-павуками різко знизилась у другий вікенд.

Після двох тижнів прокату «Мадам Павутина» додала $6 млн на внутрішньому та $10,5 млн на міжнародному ринку, що в сумі дало $35,45 млн касових зборів у національному прокаті та $77,4 млн у всьому світі. У порівнянні з дебютними вихідними в США — це падіння аж на 61%.

Цікаво, що після 11 днів у прокаті новий фільм Sony, так і не досягнув рівня «Морбіусу» — стрічки 2022 року, яка колись мала статус фільму про супергероїв Marvel із найнижчими касовими зборами. «Морбіус» заробив $83,9 млн у перші вихідні, перш ніж провалитись і довести загальну суму касових зборів до скромних $167,5 млн.

Окрім Джонсон, у «Мадам Павутина» відзначились Сідні Свіні, Ізабела Мерсед, Емма Робертс і Адам Скотт. За сюжетом парамедик Касандра Вебб отримує дар ясновидіння після травматичного інциденту і намагається захистити трьох супергеройок-підлітків від таємничого ворога.

Тим часом рейтинг на Rotten Tomatoes для «Мадам Павутина» продублював настрої глядачів — із 12% від критиків та 56% від аудиторії. Collider у своїй рецензії назвав фільм «надзвичайно виснажливим», критикуючи «сіру візуальну картину та прості діалоги» — нашу можна переглянути за посиланням нижче:

Рецензія на фільм «Мадам Павутина» / Madame Web

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