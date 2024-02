Nintendo підвищила прогноз продажів застарілої консолі Switch. Випуск наступника очікується цього року за ціною близько $400

Nintendo підвищила прогноз продажів портативних консолей Switch на весь фінансовий рік до 15,5 млн одиниць. Попереднє прогнозне значення становило 15 млн пристроїв. Перегляд прогнозних показників пов’язаний з тим, що компанія наростила продаж застарілої консолі протягом сезону святкових покупок наприкінці минулого року.

Оскільки гібридна консоль Switch існує на ринку вже восьмий рік, зростають очікування того, що Nintendo випустить новий пристрій цього року.

«Ми хочемо зберегти динаміку бізнесу Switch», ─ заявив президент Nintendo Сюнтаро Фурукава.

За перші 9 місяців фінансового року компанія продала 13,74 млн одиниць Switch. Це на 8% менше, ніж за той же період на рік раніше.

Життєвий цикл Switch був продовжений рядом хітів, таких як The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, що вийшов у травні минулого року, та Super Mario Bros. Wonder, який надійшов у продаж у жовтні і вже проданий тиражем понад 10 млн копій.

За весь час існування на ринку консоль Switch, що включає версії Switch Lite та Switch OLED, обійшла за обсягами продажу модель Wii. Тепер вона посідає друге місце за популярністю консолей компанії після Nintendo DS.

Засновник консалтингової компанії Kantan Games Серкан Тото очікує, що новий ігровий пристрій Nintendo буде випущено пізніше цього року за ціною близько $400.

«Деякий час напевно з’являтимуться нові ігри для Switch, враховуючи величезну базу поточної моделі», ─ додав він.

Курс Front-end Basic. Оволодій навичками розробки веб-інтерфейсів та стань справжнім Front-end розробником! Заробляй від 800$ на початку карʼєри. Дізнатись про курс

Джерело: reuters