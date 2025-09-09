Nintendo розгромила продавця MIG Switch в суді: штраф $2 млн, контроль над сайтом, заборона мати пристрої

Моддера Nintendo Switch зобов'язали виплатити 2 мільйони доларів за позовом про піратство

Nintendo отримала перемогу у справі проти Раяна Майкла Дейлі — американського моддера та власника тепер уже закритого магазину Modded Hardware. Суд присудив компанії $2 млн компенсації та видав широку заборону, яка фактично виключає можливість Дейлі коли-небудь повертатися до модифікацій консолей.

Дейлі продавав пристрої на кшталт MIG Switch і MIG Dumper. Попри те, що спочатку він заперечував свою вину й намагався захищатися самостійно, у підсумку погодився на судове рішення. Спочатку він зобов’язався припинити продаж несанкціонованих пристроїв, але згодом порушив домовленість, що й змусило Nintendo подати позов.

Судовий наказ, підписаний 5 вересня в Окружному суді США Західного округу штату Вашингтон, став фінальною крапкою у юридичному протистоянні, що тривало протягом року. У рамках угоди Дейлі визнав порушення авторського права та положень DMCA щодо обходу технічного захисту. Його пристрої дозволяли обходити системи безпеки Nintendo Switch, що відкривало шлях до піратства та нелегального створення резервних копій ігор.

Рішення виявилося жорстким навіть за мірками Nintendo. Окрім $2 млн відшкодування, Дейлі отримав довічну заборону на продаж або навіть зберігання пристроїв, які обходять захист Switch. Під цю заборону підпадають MIG Switch, MIG Dumper та інші модчипи. Суд дозволив Nintendo повністю контролювати сайт Modded Hardware і зобов’язав Дейлі передати залишки обладнання та інструменти, що використовувалися для розробки й поширення модифікацій.

Крім того, наказ забороняє Дейлі “реверс-інжиніринг” систем Nintendo, публікацію інструкцій чи навіть розміщення посилань на матеріали, пов’язані з обходом захисту. Для посилення ефективності суд залучив навіть All Writs Act, що дозволяє примусити сторонніх провайдерів, включно з хостингами та реєстраторами доменів, допомогти у повному блокуванні діяльності моддера.

Попри те, що MIG Dumper позиціонувався деякими користувачами як пристрій для легального резервного копіювання ігор, у скарзі Nintendo і судовому рішенні чітко зазначено, що обладнання не має іншого комерційно значущого призначення, окрім обходу захисту й порушення авторських прав. Це юридичне формулювання вже використовувалося в інших гучних справах, наприклад Sony проти Universal Betamax, і тепер закріплене в DMCA, що дозволяє забороняти подібні пристрої на зразок DVD-ріперів чи торрент-боксів.

Nintendo вже не вперше так жорстко переслідує порушників. У 2021 році компанія домоглася ув’язнення хакера з Team-Xecuter Ґері Бауза, який поширював модчипи для Switch. Він також зобов’язаний виплатити мільйони доларів компенсації та віддавати компанії 25–30% свого заробітку довічно. Вже цього року Nintendo виграла кілька гучних процесів: проти французької компанії Dstorage, яка хостила піратський контент, та проти творців емуляторів Yuzu і Ryujinx. Також компанія подала клопотання, щоб через Reddit отримати дані користувачів, які ділилися матеріалами, пов’язаними з піратством.

Джерело: tomshardware, theverge, techspot