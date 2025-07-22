«Ніщо не вічне»: бос Ubisoft реагує на петицію Stop Killing Games з 1,4 млн підписів

Assassin's Creed Shadows / Ubisoft

Ubisoft не збирається припиняти видаляти ігри, навіть якщо гравці обурені. Бос студії Ів Гіймо відповів на петицію Stop Killing Games, яку підписали понад 1,4 млн людей.

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Його слова доволі обережні, але прямі: так, ігри зникатимуть. Йдеться про відповідь на петицію Stop Killing Games, яка закликає заборонити відключення придбаних відеоігор без можливості грати в них офлайн. Тобто щоб видавці підтримували ігри навіть після закриття онлайн-сервісів. Для петиції зібрати необхідну кількість підписів вдалося всього за 10 днів до завершення кампанії. Ініціатива тепер проходить до наступного етапу розгляду в структурах ЄС.

Реакція одного з найбільших європейських видавців Ubisoft не забарилася. Ще 10 липня бос студії уникнув прямої відповіді, чи підтримує він ініціативу, але нині вказав, що немає нічого вічного.

«Ви надаєте послугу, але ніщо не вічно, і в певний момент послуга може бути припинена», — каже Ів Гіймо.

За його словами, Ubisoft «робить усе можливе», щоб мінімізувати подібні випадки. Але визнає, що фізично підтримувати всі ігри безстроково — неможливо. Під час тієї зустрічі 10 липня окрему увагу приділили The Crew, яку Ubisoft повністю закрила на початку 2024 року. Скандал стартував з неї, оскільки люди обурилися, що із закриттям сервісів зник доступ до гри. Хоча під час придбання користувачі очікують не підписку, а володіння копією.

Чим закінчиться епопея зі Stop Killing Games поки що невідомо, але справу мають розглянути «вище». Якщо пощастить гравцям, то в межах ЄС можуть змінити правила для всієї ігрової індустрії. Можливо компанії зобов’язують або залишати доступ до ігор без серверів, або не знімати їх із продажу. Проте рішення на користь геймерів — не гарантія

Паралельно Євросоюз визнає, що подібні реформи можуть мати глобальний ефект. Рішення, прийняте в межах одного ринку, може вплинути на підходи видавців у США, Канаді чи Британії — просто через прагнення до уніфікації виробництва.

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Сама Ubisoft останніми роками часто опиняється під вогнем критики. Компанію неодноразово звинувачували в закриттях ігор без альтернатив, у токсичній корпоративній культурі, а також у скандалах із домаганнями. У липні 2025-го трьох її колишніх менеджерів засудили умовно за сексуальні й психологічні зловживання. І все це на фоні далекої від ідеалу ціни на акції компанії, продаж частки китайській Tencent і ситуації з кумівством, яку прозвали «сімейною спадкоємністю». Та і інша заява була неоднозначна: бос Ubisoft переклав відповідальність за погані продажі Star Wars Outlaws на «Зоряні війни»

Джерело: Games Industry / Si.com