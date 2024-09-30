Nokia, прощавай! HMD вилучає з продажу в Європі смартфони легендарного бренду

На початку цього року HMD перейшла на новий етап свого розвитку і відмовилася від бренду Nokia для нових смартфонів на користь власного бренду HMD. Протягом останніх місяців компанія продовжувала пропонувати смартфони, телефони та планшети під брендом Nokia, але, схоже, поставки таких пристроїв закінчилися, принаймні в Європі.

Наразі на жодному з офіційних європейських сайтів HMD не можна знайти пристрої під брендом Nokia. Водночас пристрої Nokia все ще присутні на вітринах HMD в Азії, Африці та на Близькому Сході, в Австралії та Новій Зеландії та Латинській Америці. Можна припустити, що доступність мобільних пристроїв Nokia у цих регіонах також скоро припиниться.

На сторінці підтримки HMD все ще відображаються смартфони та функціональні телефони Nokia, які продовжуватимуть отримувати підтримку програмного забезпечення, але невідомо, як довго це відбуватиметься.

Додамо, корпорація Nokia (оригінальна Nokia) все ще є важливим гравцем у бізнесі мережевої інфраструктури та одним із найбільших власників патентів у світі технологій із попередніми судовими позовами проти кількох виробників смартфонів, починаючи від Apple і закінчуючи Samsung та членами групи BBK.

Джерело: gsmarena

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