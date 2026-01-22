Номінанти "Оскар-2026": історичний рекорд "Грішників", "Одна битва за іншою" та знову росіяни (повний список)

22 січня під вечір Американська академія кіномистецтв у прямому ефірі оголосила номінантів на 98-му щорічну премію “Оскар”. Звісно, звучали такі очевидні кандидати, як “Франкенштайн” чи “Одна битва за іншою”, але справжній фурор спричинив вампірський горор “Грішники”.
Стисло про головні номінації “Оскар-2026”
“Грішники” зібрав неймовірні 16 номінацій, як претендент на найкращий фільм, найкращого режисера (перша номінація для Раяна Куглера) та найкращий каст серед інших (перший рік, коли кіноакадемія впровадила цю нагороду). Головне: вампірський горор став найбільше номінованою стрічкою на “Оскарі” за всю історію його існування. Попередніми рекордсменами були “Титанік”, “Ла-Ла Ленд” та “Все про Єву”, де кожен отримав по 14 номінацій.
Разом з тим попередні прогнози віддають головну нагороду “Одній битві за іншою”, в якої цілком пристойні 13 номінацій. Серед інших кандидатів: “Марті Супрім” та “Франкенштайн” (в обох по 9) та “Гамнет” (8). Цікаво, що в “Аватара 3” всього дві номінації без шансів на найкращий фільм, а у “Wicked: Чародійка. Частина 2″ — жодної.
Серед акторських номінацій слід відзначити:
- Першу номінацію для Стеллана Скашгорда за 54-річну кар’єру;
- Емму Стоун, яка стала наймолодшою акторкою в історії “Оскара”, що вже має 7 номінацій;
- Тімоті Шаламе, який став наймолодшим актором, який отримав 3 номінації з часів Марлона Брандо;
- Вагнера Моура, який став першим бразильцем, номінованим на найкращого актора.
А як цьогоріч з Україною?
Слід зазначити, що Україна цьогоріч не потрапила в номінацію з документальним фільмом “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова, який раніше вже виборов нагороду з “20 днями в Маріуполі”. Натомість “експерти” віддали місце “Містеру Ніхто проти путіна” від режисерів Павла Таланкіна та Девіда Боренштейна. Також без шансів на нагороди лишились анімаційний фільм української режисерки Анастасії Фалілеєвої “Я померла в Ірпені” та короткометражка “Камінь, папір, ножиці” з Олександром Рудинським. Однак в номінаціях присутній фільм “Незламний”, в якому одну з другорядних ролей зіграв український боксер Олександр Усик.
Всі номінанти на “Оскар-2026”
Найкращий фільм / Best Picture
- Буґонія
- F1: Фільм
- Франкенштейн
- Гамнет
- Марті Супрім. Геній комбінацій
- Одна битва за іншою
- Таємний агент
- Сентиментальна цінність
- Грішники
- Потяг у снах
Найкращий режисер / Directing
- Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою)
- Раян Куглер (Грішники)
- Джош Сафді (Марті Супрім)
- Йоакім Трієр (Сентиментальна цінність)
- Хлоя Чжао (Гамнет)
Найкращий актор / Actor in a Leading Role
- Тімоті Шаламе (Марті Супрім)
- Леонардо ДіКапріо (Одна битва за іншою)
- Ітан Хоук (Блакитний місяць)
- Майкл Б. Джордан (Грішники)
- Вагнер Моура (Таємний агент)
Найкраща акторка / Actress in a Leading Role
- Джессі Баклі (Гамнет)
- Роуз Бірн (Я не залізна)
- Кейт Хадсон (Пісня любові)
- Ренате Реінсве (Сентиментальна цінність)
- Емма Стоун (Буґонія)
Найкращий актор другого плану / Best Supporting Actor
- Бенісіо дель Торо (Одна битва за іншою)
- Джейкоб Елорді (Франкенштайн)
- Делрой Ліндо (Грішники)
- Шон Пенн (Одна битва за іншою)
- Стеллан Скашгорд (Сентиментальна цінність)
Найкраща акторка другого плану / Best Supporting Actress
- Ель Фаннінг (Сентиментальна цінність)
- Інга Ібсдоттер-Ліллеос (Сентиментальна цінність)
- Емі Медіган (Зброя)
- Вунмі Мосаку (Грішники)
- Теяна Тейлор (Одна битва за іншою)
Найкращий адаптований сценарій / Best Adapted Screenplay
- Буґонія
- Франкенштайн
- Гамнет
- Одна битва за іншою
- Потяг у снах
Найкращий оригінальний сценарій / Best Original Screenplay
- Блакитний місяць
- Проста випадковість
- Марті Супрім. Геній комбінацій
- Сентиментальна цінність
- Грішники
Найкращий кастинг / Best Casting
- Гамнет
- Марті Супрім. Геній комбінацій
- Одна битва за іншою
- Таємний агент
- Грішники
Найкращий фільм іноземною мовою / International Feature Film
- Це був лише нещасний випадок (Франція)
- Таємний агент (Бразилія)
- Сентиментальна цінність (Норвегія)
- Сірат (Іспанія)
- Голос Хінд Раджаб (Туніс)
Найкращий анімаційний фільм / Animated Feature
- Арко
- Еліо
- Кейпоп-мисливиці на демонів
- Маленька Амелі, або характер Дощу
- Зоотрополіс 2
Найкращий короткометражний анімаційний фільм / Best Animated Short Film
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Найкраща пісня / Best Original Song
- Dear Me (Diane Warren: Relentless)
- Golden’ (KPop Demon Hunters)
- I Lied to You (Sinners)
- Sweet Dreams of Joy (Vivia Verdi)
- Train Dreams (Train Dreams)
Найкращий звук / Best Sound
- F1: Фільм
- Франкенштайн
- Одна битва за іншою
- Грішники
- Сірат
Найкраща операторська робота / Cinematography
- Франкенштайн
- Марті Супрім. Геній комбінацій
- Одна битва за іншою
- Грішники
- Потяг у снах
Найкращий документальний фільм / Documentary (Feature)
- Алабамське рішення
- Зустрінь мене у світлі надії
- Крізь каміння
- Містер Ніхто проти путіна
- Ідеальна сусідка
Найкращий короткометражний документальний фільм / Documentary (Short Subject)
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and are Gone”
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Найкращий ігровий короткометражний фільм / Best Live Action Short Film
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Найкращий дизайн костюмів / Best Costume Design
- Аватар: Вогонь і попіл
- Франкенштейн
- Гамнет
- Марті Супрім. Геній комбінацій
- Грішники
Найкращий монтаж / Best Film Editing
- F1: Фільм
- Марті Супрім. Геній комбінацій
- Одна битва за іншою
- Сентиментальна цінність
- Грішники
Найкращі грим та зачіска / Best Makeup and Hairstyling
- Франкенштайн
- Кокухо
- Грішники
- Незламний
- Гидка сестра
Найкращі спецефекти / Best Visual Effects
- Аватар: Вогонь і попіл
- F1: Фільм
- Світ Юрського періоду: Відродження
- Автобус у вогні
- Грішники
Найкращий саундтрек / Best Original Score
- Буґонія
- Франкенштайн
- Гамнет
- Одна битва за іншою
- Грішники
Церемонія нагородження “Оскар-2026” відбудеться 15 березня, а поки запрошуємо долучитись до обговорення в коментарях: пишіть, який з номінантів став кращим для вас особисто.
