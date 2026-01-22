Новини Кіно 22.01.2026 comment views icon

Номінанти "Оскар-2026": історичний рекорд "Грішників", "Одна битва за іншою" та знову росіяни (повний список)

Катерина Левицька

Фільм жахів «Грішники» стартував із 100% на Rotten Tomatoes: «Емоційна, сексуальна і кривава історія»
Кадр з фільму "Грішники" / Warner Bros

22 січня під вечір Американська академія кіномистецтв у прямому ефірі оголосила номінантів на 98-му щорічну премію “Оскар”. Звісно, звучали такі очевидні кандидати, як “Франкенштайн” чи “Одна битва за іншою”, але справжній фурор спричинив вампірський горор “Грішники”.

Стисло про головні номінації “Оскар-2026”

“Грішники” зібрав неймовірні 16 номінацій, як претендент на найкращий фільм, найкращого режисера (перша номінація для Раяна Куглера) та найкращий каст серед інших (перший рік, коли кіноакадемія впровадила цю нагороду). Головне: вампірський горор став найбільше номінованою стрічкою на “Оскарі” за всю історію його існування. Попередніми рекордсменами були “Титанік”, “Ла-Ла Ленд” та “Все про Єву”, де кожен отримав по 14 номінацій.

"Божевільний фільм": Стівен Спілберг тричі переглянув нову комедію з Ді Капріо, яку прозвали "фаворитом Оскара"
Леонардо ДіКапріо у фільмі “Одна битва за іншою”

Разом з тим попередні прогнози віддають головну нагороду “Одній битві за іншою”, в якої цілком пристойні 13 номінацій. Серед інших кандидатів: “Марті Супрім” та “Франкенштайн” (в обох по 9) та “Гамнет” (8). Цікаво, що в “Аватара 3” всього дві номінації без шансів на найкращий фільм, а у “Wicked: Чародійка. Частина 2″ жодної.

Серед акторських номінацій слід відзначити:

  • Першу номінацію для Стеллана Скашгорда за 54-річну кар’єру;
  • Емму Стоун, яка стала наймолодшою акторкою в історії “Оскара”, що вже має 7 номінацій;
  • Тімоті Шаламе, який став наймолодшим актором, який отримав 3 номінації з часів Марлона Брандо;
  • Вагнера Моура, який став першим бразильцем, номінованим на найкращого актора.
Фільм "Буґонія" запустив спецпокази "лише для лисих", інші — можуть поголитися на касі
Емма Стоун у фільмі “Буґонія”

А як цьогоріч з Україною?

Слід зазначити, що Україна цьогоріч не потрапила  в номінацію з документальним фільмом “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова, який раніше вже виборов нагороду з “20 днями в Маріуполі”. Натомість “експерти” віддали місце “Містеру Ніхто проти путіна” від режисерів Павла Таланкіна та Девіда Боренштейна. Також без шансів на нагороди лишились анімаційний фільм української режисерки Анастасії Фалілеєвої “Я померла в Ірпені” та короткометражка “Камінь, папір, ножиці” з Олександром Рудинським. Однак в номінаціях присутній фільм “Незламний”, в якому одну з другорядних ролей зіграв український боксер Олександр Усик.

"Незламний"
Двейн Джонсон у фільмі “Незламний”

Всі номінанти на “‎Оскар-2026”

Найкращий фільм / Best Picture

Найкращий режисер / Directing

  • Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою)
  • Раян Куглер (Грішники)
  • Джош Сафді (Марті Супрім)
  • Йоакім Трієр (Сентиментальна цінність)
  • Хлоя Чжао (Гамнет)

Найкращий актор / Actor in a Leading Role

  • Тімоті Шаламе (Марті Супрім)
  • Леонардо ДіКапріо (Одна битва за іншою)
  • Ітан Хоук (Блакитний місяць)
  • Майкл Б. Джордан (Грішники)
  • Вагнер Моура (Таємний агент)

Найкраща акторка / Actress in a Leading Role

  • Джессі Баклі (Гамнет)
  • Роуз Бірн (Я не залізна)
  • Кейт Хадсон (Пісня любові)
  • Ренате Реінсве (Сентиментальна цінність)
  • Емма Стоун (Буґонія)

Найкращий актор другого плану / Best Supporting Actor

  • Бенісіо дель Торо (Одна битва за іншою)
  • Джейкоб Елорді (Франкенштайн)
  • Делрой Ліндо (Грішники)
  • Шон Пенн (Одна битва за іншою)
  • Стеллан Скашгорд (Сентиментальна цінність)

Найкраща акторка другого плану / Best Supporting Actress

  • Ель Фаннінг (Сентиментальна цінність)
  • Інга Ібсдоттер-Ліллеос (Сентиментальна цінність)
  • Емі Медіган (Зброя)
  • Вунмі Мосаку (Грішники)
  • Теяна Тейлор (Одна битва за іншою)

Найкращий адаптований сценарій / Best Adapted Screenplay

  • Буґонія
  • Франкенштайн
  • Гамнет
  • Одна битва за іншою
  • Потяг у снах

Найкращий оригінальний сценарій / Best Original Screenplay

  • Блакитний місяць
  • Проста випадковість
  • Марті Супрім. Геній комбінацій
  • Сентиментальна цінність
  • Грішники

Найкращий кастинг / Best Casting

  • Гамнет
  • Марті Супрім. Геній комбінацій
  • Одна битва за іншою
  • Таємний агент
  • Грішники

Найкращий фільм іноземною мовою / International Feature Film

  • Це був лише нещасний випадок (Франція)
  • Таємний агент (Бразилія)
  • Сентиментальна цінність (Норвегія)
  • Сірат (Іспанія)
  • Голос Хінд Раджаб (Туніс)

Найкращий анімаційний фільм / Animated Feature

  • Арко
  • Еліо
  • Кейпоп-мисливиці на демонів
  • Маленька Амелі, або характер Дощу
  • Зоотрополіс 2

Найкращий короткометражний анімаційний фільм / Best Animated Short Film

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Найкраща пісня / Best Original Song

  • Dear Me (Diane Warren: Relentless)
  • Golden’ (KPop Demon Hunters)
  • I Lied to You (Sinners)
  • Sweet Dreams of Joy (Vivia Verdi)
  • Train Dreams (Train Dreams)

Найкращий звук / Best Sound

  • F1: Фільм
  • Франкенштайн
  • Одна битва за іншою
  • Грішники
  • Сірат

Найкраща операторська робота / Cinematography

  • Франкенштайн
  • Марті Супрім. Геній комбінацій
  • Одна битва за іншою
  • Грішники
  • Потяг у снах

Найкращий документальний фільм / Documentary (Feature)

  • Алабамське рішення
  • Зустрінь мене у світлі надії
  • Крізь каміння
  • Містер Ніхто проти путіна
  • Ідеальна сусідка

Найкращий короткометражний документальний фільм / Documentary (Short Subject)

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: “Were and are Gone”
  • The Devil is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Найкращий ігровий короткометражний фільм / Best Live Action Short Film

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Найкращий дизайн костюмів / Best Costume Design

  • Аватар: Вогонь і попіл
  • Франкенштейн
  • Гамнет
  • Марті Супрім. Геній комбінацій
  • Грішники

Найкращий монтаж / Best Film Editing

  • F1: Фільм
  • Марті Супрім. Геній комбінацій
  • Одна битва за іншою
  • Сентиментальна цінність
  • Грішники

Найкращі грим та зачіска / Best Makeup and Hairstyling

  • Франкенштайн
  • Кокухо
  • Грішники
  • Незламний
  • Гидка сестра

Найкращі спецефекти / Best Visual Effects

  • Аватар: Вогонь і попіл
  • F1: Фільм
  • Світ Юрського періоду: Відродження
  • Автобус у вогні
  • Грішники

Найкращий саундтрек / Best Original Score

  • Буґонія
  • Франкенштайн
  • Гамнет
  • Одна битва за іншою
  • Грішники

Церемонія нагородження “Оскар-2026” відбудеться 15 березня, а поки запрошуємо долучитись до обговорення в коментарях: пишіть, який з номінантів став кращим для вас особисто.

