Номінанти "Оскар-2026": історичний рекорд "Грішників", "Одна битва за іншою" та знову росіяни (повний список)

Кадр з фільму "Грішники" / Warner Bros

22 січня під вечір Американська академія кіномистецтв у прямому ефірі оголосила номінантів на 98-му щорічну премію “Оскар”. Звісно, звучали такі очевидні кандидати, як “Франкенштайн” чи “Одна битва за іншою”, але справжній фурор спричинив вампірський горор “Грішники”.

Стисло про головні номінації “Оскар-2026”

“Грішники” зібрав неймовірні 16 номінацій, як претендент на найкращий фільм, найкращого режисера (перша номінація для Раяна Куглера) та найкращий каст серед інших (перший рік, коли кіноакадемія впровадила цю нагороду). Головне: вампірський горор став найбільше номінованою стрічкою на “Оскарі” за всю історію його існування. Попередніми рекордсменами були “Титанік”, “Ла-Ла Ленд” та “Все про Єву”, де кожен отримав по 14 номінацій.

Разом з тим попередні прогнози віддають головну нагороду “Одній битві за іншою”, в якої цілком пристойні 13 номінацій. Серед інших кандидатів: “Марті Супрім” та “Франкенштайн” (в обох по 9) та “Гамнет” (8). Цікаво, що в “Аватара 3” всього дві номінації без шансів на найкращий фільм, а у “Wicked: Чародійка. Частина 2″ — жодної.

Серед акторських номінацій слід відзначити:

Першу номінацію для Стеллана Скашгорда за 54-річну кар’єру;

Емму Стоун, яка стала наймолодшою акторкою в історії “Оскара”, що вже має 7 номінацій;

Тімоті Шаламе, який став наймолодшим актором, який отримав 3 номінації з часів Марлона Брандо;

Вагнера Моура, який став першим бразильцем, номінованим на найкращого актора.

А як цьогоріч з Україною?

Слід зазначити, що Україна цьогоріч не потрапила в номінацію з документальним фільмом “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова, який раніше вже виборов нагороду з “20 днями в Маріуполі”. Натомість “експерти” віддали місце “Містеру Ніхто проти путіна” від режисерів Павла Таланкіна та Девіда Боренштейна. Також без шансів на нагороди лишились анімаційний фільм української режисерки Анастасії Фалілеєвої “Я померла в Ірпені” та короткометражка “Камінь, папір, ножиці” з Олександром Рудинським. Однак в номінаціях присутній фільм “Незламний”, в якому одну з другорядних ролей зіграв український боксер Олександр Усик.

Всі номінанти на “‎Оскар-2026”

Найкращий фільм / Best Picture

Найкращий режисер / Directing

Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою)

Раян Куглер (Грішники)

Джош Сафді (Марті Супрім)

Йоакім Трієр (Сентиментальна цінність)

Хлоя Чжао (Гамнет)

Найкращий актор / Actor in a Leading Role

Тімоті Шаламе (Марті Супрім)

Леонардо ДіКапріо (Одна битва за іншою)

Ітан Хоук (Блакитний місяць)

Майкл Б. Джордан (Грішники)

Вагнер Моура (Таємний агент)

Найкраща акторка / Actress in a Leading Role

Джессі Баклі (Гамнет)

Роуз Бірн (Я не залізна)

Кейт Хадсон (Пісня любові)

Ренате Реінсве (Сентиментальна цінність)

Емма Стоун (Буґонія)

Найкращий актор другого плану / Best Supporting Actor

Бенісіо дель Торо (Одна битва за іншою)

Джейкоб Елорді (Франкенштайн)

Делрой Ліндо (Грішники)

Шон Пенн (Одна битва за іншою)

Стеллан Скашгорд (Сентиментальна цінність)

Найкраща акторка другого плану / Best Supporting Actress

Ель Фаннінг (Сентиментальна цінність)

Інга Ібсдоттер-Ліллеос (Сентиментальна цінність)

Емі Медіган (Зброя)

Вунмі Мосаку (Грішники)

Теяна Тейлор (Одна битва за іншою)

Найкращий адаптований сценарій / Best Adapted Screenplay

Буґонія

Франкенштайн

Гамнет

Одна битва за іншою

Потяг у снах

Найкращий оригінальний сценарій / Best Original Screenplay

Блакитний місяць

Проста випадковість

Марті Супрім. Геній комбінацій

Сентиментальна цінність

Грішники

Найкращий кастинг / Best Casting

Гамнет

Марті Супрім. Геній комбінацій

Одна битва за іншою

Таємний агент

Грішники

Найкращий фільм іноземною мовою / International Feature Film

Це був лише нещасний випадок (Франція)

Таємний агент (Бразилія)

Сентиментальна цінність (Норвегія)

Сірат (Іспанія)

Голос Хінд Раджаб (Туніс)

Найкращий анімаційний фільм / Animated Feature

Арко

Еліо

Кейпоп-мисливиці на демонів

Маленька Амелі, або характер Дощу

Зоотрополіс 2

Найкращий короткометражний анімаційний фільм / Best Animated Short Film

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Найкраща пісня / Best Original Song

Dear Me (Diane Warren: Relentless)

Golden’ (KPop Demon Hunters)

I Lied to You (Sinners)

Sweet Dreams of Joy (Vivia Verdi)

Train Dreams (Train Dreams)

Найкращий звук / Best Sound

F1: Фільм

Франкенштайн

Одна битва за іншою

Грішники

Сірат

Найкраща операторська робота / Cinematography

Франкенштайн

Марті Супрім. Геній комбінацій

Одна битва за іншою

Грішники

Потяг у снах

Найкращий документальний фільм / Documentary (Feature)

Алабамське рішення

Зустрінь мене у світлі надії

Крізь каміння

Містер Ніхто проти путіна

Ідеальна сусідка Найкращий короткометражний документальний фільм / Documentary (Short Subject) All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and are Gone”

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness Найкращий ігровий короткометражний фільм / Best Live Action Short Film Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Найкращий дизайн костюмів / Best Costume Design

Аватар: Вогонь і попіл

Франкенштейн

Гамнет

Марті Супрім. Геній комбінацій

Грішники

Найкращий монтаж / Best Film Editing

F1: Фільм

Марті Супрім. Геній комбінацій

Одна битва за іншою

Сентиментальна цінність

Грішники

Найкращі грим та зачіска / Best Makeup and Hairstyling

Франкенштайн

Кокухо

Грішники

Незламний

Гидка сестра

Найкращі спецефекти / Best Visual Effects

Аватар: Вогонь і попіл

F1: Фільм

Світ Юрського періоду: Відродження

Автобус у вогні

Грішники