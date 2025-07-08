Новини Кіно 08.07.2025 о 10:29 comment views icon

Трейлер «2000 метрів до Андріївки» — нова документалка від творців «20 днів у Маріуполі» про запеклі бої під Бахмутом

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Трейлер «2000 метрів до Андріївки» — нова документалка від творців «20 днів у Маріуполі» про запеклі бої під Бахмутом
Кадр з фільму «2000 метрів до Андріївки»

Творці оскароносного «20 днів у Маріуполі» випустили міжнародний трейлер своєї нової документальної роботи — фільму «2000 метрів до Андріївки», що оповідає про бої під Бахмутом.

Андріївка — крихітне село за десять кілометрів від Бахмута, яке стає ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Творцем фільму виступає Мстислав Чернов, який два роки тому приніс Україні перший «Оскар» з документалкою «20 днів у Маріуполі», а у новій роботі супроводжує групу військових Третьої окремої штурмової бригади, які мають звільнити стратегічно-важливе, «оточене мінами та доступне лише через крихітний клаптик лісу» село.

«Чернов та його колега Алекс Бабенко розповідають про українську бригаду, яка пробивається через добре укріплений ліс, виконуючи свою місію зі звільнення окупованого Росією села Андріївка. Поєднуючи оригінальні кадри, відео з нагрудних камер українських бійців та моменти їхніх роздумів, фільм “2000 метрів до Андріївки” зі зворушливою інтимністю розкриває, що чим далі солдати просуваються через свою зруйновану батьківщину, тим більше вони усвідомлюють, що для них ця війна може ніколи не закінчитися».

Нова робота Чернова вже дебютувала на кількох кінофестивалях, забравши режисерську нагороду на «Санденс», премію на CPH:DOX у Копенгагені, нагороду міста Познань «Свобода» від Millennium Docs Against Gravity у Польщі і звання найкращий міжнародний документальний фільм на Doc Aviv у Тель-Авіві.

«Усі неймовірно втомлені, травмовані, виснажені», — розповідав Чернов в інтерв’ю Deadline. «Вони об’єднують усі сили, щоб відстоювати свою позицію. Але коли ви розмовляєте з ними, коли ви говорите про їхню мотивацію, про їхнє бачення завершення цієї війни, ви завжди отримуєте ту саму відповідь: “Я хочу переконатися, що мої діти не воюватимуть у цій війні”».

«20 днів у Маріуполі» та промова Чернова не увійшли до скороченої міжнародної телеверсії «Оскара» — в Disney пояснили це «часовими обмеженнями»
Творці фільму «20 днів у Маріуполі» під час промови на церемонії вручення «Оскару»

Чернов, окрім режисури, взяв на себе операторську роботу разом з Алексом Бабенком, що виступає співпродюсером фільму. Змонтувала стрічку Мішель Міцнер, тоді як музику написав володар двох премій «Ґреммі» Сем Слейтер, відомий роботою над серіалом «Чорнобиль» та психологічним трилером «Джокер».

В американському прокаті «2000 метрів до Андріївки» стартує 25 липня, в українському — 28 серпня.

Трейлер

Постер

Трейлер «2000 метрів до Андріївки» — нова документалка від творців «20 днів у Маріуполі» про запеклі бої під Бахмутом

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