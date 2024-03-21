Цифровий реліз «20 днів у Маріуполі» — оскароносний фільм Мстислава Чернова доступний для перегляду на Київстар ТБ, Megogo, SWEET.TV і Takflix

Стрічка розповідає про осаду Маріуполя у лютому-березні 2022 року і стала першим українським фільмом, який здобув «Оскар» в одній із головних номінацій.

Відсьогодні «20 днів у Маріуполі» доступний для перегляду онлайн — на платформах Київстар ТБ, Megogo, SWEET.TV і Takflix.

На Київстар ТБ вартість прокату стрічки стартує від 39 грн на прокат в SD якості (69 грн — придбати назавжди) та 49 грн на прокат в HD (99 грн — назавжди).

Megogo пропонує передплатникам фільм за ціною 55 грн для SD та 79 грн Full HD.

SWEET.TV — 69 грн для SD та 99 грн Full HD.

На Takflix ціна перегляду становить 95 грн (в пресслужбі онлайн-кінотеатру зазначили , що 10% із кожного квитка передають фонду «Повернись живим», а 50% — творцям кіно).

Зазначимо, що «20 днів у Маріуполі» також став найкасовішою документальною стрічкою в Україні зі зборами у 2,2 млн гривень в кінотеатрах на початок березня. За кордоном фільм можна переглянути на Apple TV і Amazon Prime, він також доступний на Google Play, Microsoft Movies & TV та інших цифрових платформах.

«20 днів у Маріуполі» — перший український фільм в історії України, який здобув «Оскар» в номінації «Найкращий документальний фільм». Стрічка розповідає про осаду Маріуполя у лютому-березні 2022 року — команда Associated Press, які на той час були останніми журналістами в місті, задокументувала облогу і спричинену нею гуманітарну катастрофу, роботу лікарів, бомбардування пологового будинку, масові поховання загиблих цивільних та інші злочини росіян. Над фільмом працювали режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко — усі троє отримали Пулітцерівську премію.

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