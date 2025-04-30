Усик і «Скеля» готуються до бою: вийшов трейлер спортивної драми «Розгромна машина» про легенду UFC Марка Керра

A24

A24 випустила перший трейлер фільму «Розгромна машина» / The Smashing Machine — біографічної спортивної драми про легенду UFC у важкій вазі Марка Керра у виконанні Двейна «Скелі» Джонсона.

Керр — майстер змішаних бойових мистецтв, що виступав з 1997 по 2009 рік і виграв чотири чемпіонати світу ADCC. У 2002 році про бійця зняли документальний фільм (також під назвою «Розгромна машина» Розгромна машина — це прізвисько Керра, отримане за безкомпромісний стиль бою), зосереджений серед іншого на його проблемах зі зловживанням психоактивними речовинами та бурхливих стосунках з дружиною та тренерами. Наразі нам пропонують більш художнє зображення подій.

Сам Джонсон, перш ніж стати кінозіркою, також був бійцем (звідти й прізвисько Скеля), дебютував у WWE в 1996 році та став восьмиразовим чемпіоном WWE та дворазовим переможцем чемпіонату WCW.

Серед решти акторського складу: Емілі Блант у ролі дружини Керра Дон Стейплз, Бас Руттен, Ліндсі Гевін та Олександр Усик, який грає українського бійця Ігоря Вовчанчина, що переміг Керра у 1999 році. У фільмі Вовчанчин стане серйозним фізичним і психологічним випробуванням для Керра, а Усик отримав свою найбільшу кінематографічну роль — він спеціально працював над технікою MMA, консультувався з професійними тренерами та переглядав архівні записи боїв, щоб максимально точно відтворити стиль бійця.

«Розгромна машина» — це друга співпраця Джонсона та Блант з часів діснеївського «Круїз у джунглях» 2021 року, яка продовжиться майбутнім кримінальним трилером Мартіна Скорсезе.

Бенні Сафді, який працював із братом над фільмами «Неграновані коштовності» і «Гарні часи», у «Розгромній машині» дебютує як сольний режисер і сценарист. Він, до речі, також є актором і долучився до гігантського зіркового складу майбутньої «Одіссеї» Крістофера Нолана.

Кінотеатральна прем’єра фільму призначена на 3 жовтня.

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Джерело: Variety, EW