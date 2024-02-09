«Оскар» вперше з 2001 року додає нову номінацію — за найкращий кастинг ¯\_(ツ)_/¯

Нова категорія, за яку дуже довго агітували, буде представлена під час 98-ї церемонії вручення головної кінопремії світу, яка відзначатиме фільми 2025 року.

Як повідомляє Indie Wire, 8 лютого Рада керівників Академії кінематографічних мистецтв і наук оголосила, що церемонія вручення премії «Оскар» отримає нову номінацію — за досягнення в кастингу. Востаннє перелік оновлювали у 2001 році, додавши нагороду за найкращий повнометражний анімаційний фільм.

Вперше про нагороду за кастинг задумались після прем’єри документального фільму «Casting By» у 2012 році, який підкреслив важливість кастинг-режисерів у процесі створення фільму та запропонував, щоб їхня робота була визнана Академією. Невдовзі, у липні 2013 року, Академія створила власний відділ кастинг-директорів, який наразі налічує майже 160 членів. У 2016 році одного з головних героїв «Casting By» кастинг-директора Лінна Сталмастера відзначили на премії Governors Awards, що надало йому звання першої людини, яка отримала «Оскар» за кастинг.

«Режисери кастингу відіграють важливу роль у кіновиробництві, і в міру того, як Академія розвивається, ми з гордістю додаємо кастинг до дисциплін, які ми визнаємо та цінуємо», — сказали генеральний директор Академії Білл Крамер і президент Академії Джанет Янг у заяві для преси. «Ми вітаємо наших членів відділу кастинг-директорів із цією захоплюючою віхою та дякуємо за їх відданість і старанність протягом цього процесу».

Правила щодо участі у категорії та голосування оприлюднять у квітні 2025 року разом із повними правилами 98-ї церемонії вручення «Оскара».

Тим часом цьогорічна 96-та церемонія вручення премії відбудеться 11 березня 2024 року о першій ночі. На перемогу претендують 321 повнометражний фільм, з яких 265 кваліфікувалися в категорію «Найкращий фільм». Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» номіновано в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».