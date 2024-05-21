Lenovo анонсувала власні Copilot+ PC: Yoga Slim 7x для споживачів та ThinkPad T14s Gen 6 для бізнесу

Lenovo представила свої перші комп’ютери Copilot+ PC на базі процесора Snapdragon X Elite: Yoga Slim 7x та ThinkPad T14s Gen 6. Новий чип містить 12-ядерний CPU Qualcomm Oryon, GPU Qualcomm Adreno і спеціальний NPU Qualcomm Hexagon, обробляє до 45 трлн операцій в секунду.

Lenovo Yoga Slim 7x

Модель Lenovo Yoga Slim 7x позиціюється як компактний та тонкий ноутбук для авторів контенту, який пришвидшує редагування, рендеринг та обробку контенту. Нейронний процесор забезпечує доступ до таких функцій, як створення зображення за текстовим описом, розширені функції редагування фото та відео, створення тексту та отримання підказок з щодо покращень.

Пристрій має вагу 1,28 кг і товщину 12,9 мм. Він оснащений сенсорним дисплеєм PureSight OLED з діагоналлю 14,5 дюйма, співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю 3K (3072×1920 пікселів), частотою оновлення 90 Гц і піковою яскравістю 1000 ніт із підтримкою 100% колірної гами sRGB і P3. Конфігурація включає до 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач місткістю до 1 ТБ. Інфрачервона вебкамера з роздільною здатністю FHD (1920 x1080 пікселів) та інтерфейсом мобільного промислового процесора (MIPI) має 4 мікрофони Voice ID. Аудіо система Lenovo Premium Suite містить 4 динаміки. Клавіатура Premium Suite має хід 1,5 мм на кожній з клавіш, а трекпад розміром до 135×80 мм має нове покриття Yoga з довготривалими жировідштовхуючими властивостями. Батарея місткістю 70 Втгод забезпечує автономну роботу «до кількох днів».

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6

Це перший комерційний Copilot+ ПК від Lenovo. Він містить функції для захисту даних та конфіденційності. Компанії Lenovo, Qualcomm та Microsoft підготували список із понад ста корпоративних програмних застосунків від незалежних розробників. Партнери з ПЗ, такі як SentinelOne, дозволяють підприємствам зокрема забезпечувати надійний багаторівневий захист від програм-вимагачів. Крім того, ThinkShield забезпечує виявлення загроз і захищений процес завантаження на основі штучного інтелекту.

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ThinkPad T14s Gen 6 пропонує 14-дюймовий дисплей в трьох різних версіях:

роздільна здатність WUXGA, IPS, 400 ніт, 100% sRGB,

роздільна здатність WUXGA, IPS, сенсорний екран, 400 ніт, 45% NTSC6,

роздільна здатність 2.8K OLED, 400 ніт, 100% DCI-P3, Dolby Vision, HDR True Black 500.

В цьому випадку можливо встановити до 64 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач місткістю до 1 ТБ. Пристрій також має інфрачервону камеру з роздільною здатністю FHD та інтерфейсом мобільного промислового процесора (MIPI) та з фізичним затвором для конфіденційності. Хоча місткість батареї становить 58 Втгод, виробник все одно обіцяє «багатоденний термін служби батареї» завдяки використанню «більш енергоефективної панелі дисплея з низьким споживанням енергії». Також в системі доступний зчитувач відбитка пальця на кнопці живлення. Розміри становлять 313,6×219,4×16,9 мм, а вага – від 1,24 кг.