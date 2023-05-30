Ноутбуки MSI на Computex 2023: тонкий Creator 17 HX Studio, Alpha 17 з Wi-Fi 7 (до 5,8 Гбіт/с) та брендований Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport

MSI продемонструвала на виставці Computex 2023 кілька нових ноутбуків, включаючи Creator 17 HX Studio, Alpha 17, Prestige 16, Commercial 14 та Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport.

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Ноутбук Creator 17 HX Studio отримав відзнаку Best Choice Award. Ця система оснащена процесором Intel 13-го покоління до Core i9 серії HX та сертифікована NVIDIA Studio. Високопродуктивні компоненти розмістились у відносно тонкому корпусі. Виробник називає цю модель найтоншим та найпотужнішим у світі ноутбуком Intel HX для митців.

Оновлений ноутбук Alpha 17 виконаний на базі новітнього процесора AMD Ryzen 7045 HX Dragon Range та містить графічний процесор серії NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуків. Також повідомляється про наявність модуля Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7, який забезпечує швидкість передачі даних до 5,8 Гбіт/с із затримкою лише 2 мс. Ноутбук Alpha 17 оснащений екраном з роздільною здатністю QHD та частотою 240 Гц.

Бізнес-ноутбук Prestige 16 із 16-дюймовим дисплеєм та корпусом із магнієвого сплаву важить 1,5 кг та отримав нагороду Red Dot Product Design 2023. Пристрій оснащений найновішим процесором Intel, сертифікований Intel Evo та підтримує зарядку 140 Вт PD3.1. У певних конфігураціях пропонується графічний процесор серії NVIDIA GeForce RTX 40.

Ще одним представником лінійки бізнес-пристроїв MSI став новий Commercial 14, оснащений спеціальними рішеннями для підприємців. Мова йде про додаткові системи безпеки, NFC, вбудований пристрій зчитування смарткарт. Вони забезпечують додатковий рівень автентифікації та можуть бути налаштовані за потреби. Клавіатура цього ноутбука повністю виготовлена з перероблених матеріалів, а понад 90% його пакування – з переробленого паперу.

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Родзинкою нової лінійки ноутбуків MSI називають модель Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, створену у співпраці між MSI та Mercedes-AMG. Новинка має шасі з магнієво-алюмінієвого сплаву, колір Selenite Grey та ексклюзивний візерунок AMG Rhombuses, що повинно асоціюватися з гоночним автомобілем Mercedes-AMG. Система оснащена процесором Intel Core i9 13-го покоління, відеокартою серії NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуків та OLED-екраном з роздільною здатністю до 4K та співвідношенням 16:10. У комплекті до ноутбука постачаються спеціально розроблені аксесуари: ігрова мишка, килимок для миші, USB-накопичувач, сумка, листівки та кабельні стяжки. На кожному аксесуарі зображені логотипи MSI та Mercedes-AMG Motorsport.