Ноутбуки, портативні ігрові консолі, роботи та інші новинки MSI на COMPUTEX 2024

На виставці COMPUTEX 2024 компанія MSI представила кілька нових пристроїв, в тому числі на базі штучного інтелекту.

Цього року MSI представляє абсолютно новий Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport, оснащений процесором Intel Core Ultra 9 (Meteor Lake) та відеокартою серії NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуків. Пристрій має оновлену OLED-панель з роздільною здатністю 4K та унікальні елементи дизайну. Ноутбук Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport постачається в комплекті з преміальними аксесуарами, такими як кобрендований чохол для ноутбука, миша та килимок для миші.

В серіях MSI Prestige і Summit представлені нові ноутбуки для бізнесу та підвищення продуктивності на базі штучного інтелекту. Ці новинки оснащені процесорами Intel Core Ultra (Lunar Lake), які забезпечують понад 100 TOPS продуктивності штучного інтелекту.

Крім того, MSI представляє моделі Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+, Creator A16 AI+ та Stealth A16 AI+, оснащений новітніми процесорами AMD Ryzen AI 300 серії.

MSI показала Claw 8 AI+ ─ першу у світі ігрову портативну консоль на базі процесора Intel Core Ultra (Lunar Lake). Цей пристрій має 8-дюймовий FHD-дисплей та порт USB-C з підтримкою Thunderbolt 4.

MSI у партнерстві з Bethesda представили лімітовану серію пристроїв Claw x Fallout, випущену під спільним брендом. Ця модель оснащена 7-дюймовим FHD-дисплеєм та унікальним дизайном, натхненним персонажами серії Fallout ─ Сховищами, Піп-Боями та роботами.

Онлайн-курс "CRM-стратегія" від Laba. Прокачайте комплексне бачення CRM маркетингу, щоб покращити клієнтський досвід і збільшити конверсію.Навчіться вимірювати активність клієнтів та ефективність програм лояльності. Детальніше про курс

Також MSI представляє гібридні відеокарти «все в одному» з рідинним охолодженням – SUPRIM FUZION і EXPERT FUZION. SUPRIM FUZION удостоєна нагороди «Найкращий вибір» на виставці COMPUTEX 2024. Ця відеокарта оснащена графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 4090 і охолоджується за допомогою запатентованої рідинної системи MSI, вбудованої в корпус відеокарти. EXPERT FUZION оснащена графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER.

Крім того, MSI приєднується до екосистеми Microsoft Dynamic Lighting. Користувачі зможуть керувати кольорами та ефектами RGB на підтримуваних пристроях без встановлення додаткового програмного забезпечення сторонніх виробників. MSI планує послідовно випускати майбутні відеокарти з підтримкою технології Microsoft Dynamic Lighting.

MSI випускає нові монітори PerfectEdging серії PRO MP 120 Гц, включаючи серії PRO MP252 E2 і PRO MP271A E2. Ці монітори пропонують частоту оновлення 120 Гц і часу відгуку MPRT 1 мс.

Онлайн-курс "CRM-стратегія" від Laba. Прокачайте комплексне бачення CRM маркетингу, щоб покращити клієнтський досвід і збільшити конверсію.Навчіться вимірювати активність клієнтів та ефективність програм лояльності. Детальніше про курс

Додатково MSI показала автономний мобільний робот MSI AMR-AI-Cobot Pro на базі технологій NVIDIA. Він оснащений маніпулятором, призначеним для підвищення продуктивності та безпеки в різних галузях промисловості. Працюючи на платформі NVIDIA Jetson AGX Orin, він забезпечує точну навігацію на основі SLAM, ефективне 3D планування маршрутів, виявлення об’єктів та інтеграцію зі сторонніми застосунками. Він може використовуватися в різних галузях, включаючи напівпровідникову промисловість, виробництво панелей, електроніку, складське господарство, логістику, текстильну промисловість, біотехнології та харчову промисловість.

Ще одна новинка – автономний мобільний робот MSI AMR-AI-Delivery Robot Pro, заснований на платформі NVIDIA Jetson AGX Orin та оснащений функціями штучного інтелекту. Робот забезпечує інтелектуальне розпізнавання обличчя та мовлення для безпечної та точної доставки, а також навігацію в різних середовищах завдяки можливостям SLAM, 3D маршрутам та виявленню об’єктів. Підтримка сторонніх API забезпечує інтеграцію з іншими програмами, що забезпечує його використання на заводах, складах, медичних установах, в офісах, житлових районах і торгових центрах.