"Нова пошта" опрацювала рекордні 2,4 млн посилок за добу напередодні Різдва, в топі — доставка одягу, товарів для дому і косметики

Нова пошта

З року в рік українці стають все активнішими в тому, що стосується замовлень на різдвяні та новорічні свята. Цьогоріч у відділеннях “Нова пошта” пік прийшовся на 22 грудня, коли було оброблено загалом 2,4 млн посилок (якщо точніше: 2 407 518).

Цьогорічна цифра на 200 тисяч перевищує попередній рекорд, а серед найпопулярніших доставок вже традиційно — одяг, товари для дому і декоративна косметика.

“Це спільний рекорд компанії й наших клієнтів, зокрема підприємців, чиї товари ми доставили, і які попри всі виклики та складні умови продовжують працювати та підтримувати економіку нашої країни”, — каже співвласник “Нової пошти” Володимир Поперешнюк.

Зважаючи на обсяги, до працівників відділень “Нова пошта” приєднались колеги з офісу підтримки: вони взяли на себе роботу на терміналах, фулфілменті, кур’єрами, операторами контакт-центру. Загалом в пікові дні грудня на відділеннях працювали понад 1000 додаткових фахівців.

Торік 23 грудня “Нова пошта” опрацювала 2 245 336 відправлень, а у 2023-му пік припав на 18 грудня з 2 012 943 посилками.

Нагадаємо, що з 1 грудня “Нова пошта” підвищила тарифи на окремі категорії доставки по Україні, де ціна зросла в середньому на 10-20 гривень.