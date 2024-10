Нова стратегія Starcraft або Warcraft — Blizzard хотіла зробити це роками, керівництво заперечувало

У Blizzard роками хотіли зробити нову RTS Starcraft або Warcraft, але керівництво не давало. Про це вони розповіли відомому ігровому журналісту.

Здається, Activision більше не цікавлять стратегії у реальному часі, які зробили Blizzard ім’я. За словами розробників, давно б вже могла вийти Warcraft 4 чи новий Starcraft, але керівництво цього не дозволяло.

Про це розповідає Джейсон Шраєр, який зараз перебуває в промотурі своєї нової книги під назвою «Play Nice: The Rise, Fall, and Future Of Blizzard Entertainment». На сабредіті World of Warcraft він розкриває залаштункову історію, яка може розбити серця шанувальників RTS:

«[Тім] Мортен і його команда роками намагалися запустити нову RTS, роблячи різноманітні презентації та прототипи, від Warcraft 4 до навіть Call of Duty RTS (він був у відчаї)».

Шраєр каже про директора з виробництва Starcraft 2, який залишив Blizzard у 2019 році, щоб працювати над Stormgate. Гра була випущена у ранній доступ у серпні та сприйнята неоднозначно. Втім, журналіст вказує на Warcraft 3: Reforged як на свого роду останню спробу довести керівникам, що RTS має потенціал — але всім відомо, що це погано закінчилося.

«Reforged виявилася фіаско — перша погана гра компанії та пляма в історії Blizzard. Тож у 2020 році Мортен і частина його команди пішли, щоб сформувати Frost Giant (і нещодавно випустили Stormgate)».

Ідея вмовити зробити RTS нове керівництво після зміни власників може здатися перспективною. Проте про якісь спроби цього поки не зафіксовані.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Джерело: PC Gamer