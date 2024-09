Blizzard розробляє новий шутер у всесвіті StarCraft, — Джейсон Шраєр

Компанія Blizzard Entertainment працює над новою грою у всесвіті StarCraft. Про це повідомив відомий журналіст Джейсон Шраєр під час подкасту IGN Unlocked.

Шраєр розповів про це в контексті обговорення своєї нової книги «Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment». За його словами, новий проєкт буде шутером, але не матиме зв’язку зі скасованими раніше іграми StarCraft: Ghost та StarCraft: Ares.

Розробкою керує Ден Хей, який раніше працював виконавчим директором і продюсером серії Far Cry Far Cry 3, 4, 5, 6, Primal і Blood Dragon в Ubisoft. Хей приєднався до Blizzard у лютому 2022 року на посаді віцепрезидента і генерального менеджера, тож розробка гри, ймовірно, розпочалася приблизно в той час.

Цікаво, що нещодавно Філ Спенсер з’явився на презентації Xbox на Tokyo Game Show у футболці зі StarCraft. Тоді це розчарувало фанатів, які сподівалися на анонс нової гри. Натомість Філ Оголосив, що StarCraft 2 та StarCraft: Remastered додадуть до Game Pass.

Онлайн-курс "Сучасне мистецтво" від Skvot. За 15 занять розробиш концепт і стратегію для своєї виставки, створиш CV, портфоліо, кураторський путівник, креативну мапу і зможеш стартувати в артсфері — як художник, артменеджер або куратор. Детальніше

Джерело: 80lvl