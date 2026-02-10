tradfi
Нова тактика криптозлочинців: підлітків завербували через Signal, щоб викрасти $66 млн у криптовалюті

Нова тактика криптозлочинців: підлітків завербували через Signal, щоб викрасти $66 млн у криптовалюті
Двоє старшокласників із Каліфорнії (16 і 17 років) зіткнулися з тяжкими обвинуваченнями після того, як, за даними судових документів FOX 10 Phoenix, проїхали понад 600 миль до Скоттсдейла (Аризона), щоб пограбувати родину на $66 млн у криптовалюті.


Підлітки заявили поліції, що їх завербували й шантажували через Signal особи під псевдонімами “Red” і “8”, які передали їм $1 тис. та адресу будинку. 31 січня підлітки прибули до будинку в Скоттсдейлі (Арізона) у формі FedEx. Вони силоміць увірвалися всередину, зв’язали двох дорослих скотчем і напали на них, вимагаючи криптовалюту. Дорослий син викликав 911. Підлітки втекли, але були затримані; на місці вилучили одяг на кшталт UPS, пластикові стяжки, клейку стрічку та 3D-друковану зброю без боєприпасів.

Обох судитимуть як дорослих за 8-ми обвинуваченнями, зокрема — викрадення людей, обтяжений напад і крадіжка зі зломом другого ступеня, для 17-річного додатково — незаконна втеча від поліції. Обох звільнили під заставу $50 тис. з електронними браслетами. За словами молодшого підлітка, старший запропонував поїздку до Скоттсдейла, щоб “зв’язати людей і отримати $66 млн у криптовалюті”; кошти на маскування й засоби для зв’язування вони купили в Target і Home Depot, а перед злочином викрали номерний знак з подібного авто.

Ця справа має ознаки формування нового шаблону, за якого анонімні особи вербують підлітків через зашифровані месенджери для здійснення насильницьких криптопограбувань. У травні двом 16-річним підліткам із Флориди висунули 22 обвинувачення у тяжких злочинах після того, як вони, ймовірно, викрали чоловіка під дулом пістолета після криптозаходу в Лас-Вегасі, відвезли його до віддаленої пустелі в Аризоні та викрали $4 млн у цифрових активах. У тій справі прокурори заявили, що четверта особа, ймовірно, керувала діями підлітків через гучний зв’язок.


Нова тактика криптозлочинців: підлітків завербували через Signal, щоб викрасти $66 млн у криптовалюті
Photo: LinkedIn / Erik West

Інцидент у Скоттсдейлі став першою “wrench-атакою” 2026 року у США, зафіксованою в публічній базі даних фізичних атак на власників криптовалюти, яку веде дослідник безпеки Джеймсон Лопп. Усі 10 попередніх записів за 2026 рік сталися у Франції, Бельгії та на Філіппінах. Лопп зафіксував приблизно 70 “wrench-атак” у 2025 році порівняно з близько 41 у 2024-му. Експерти пов’язують зростання з корпоративними витоками даних,  зокрема зі зламом Coinbase у 2025 році, під час якого співробітники отримали доступ до KYC-даних користувачів. Арі Редборд, провідний експерт у сфері боротьби з крипто­злочинами у TRM Labs, у січні заявив, що реальна кількість “wrench-атак” “ймовірно, значно вища”, ніж задокументовано, оскільки багато з них реєструються як звичайні пограбування.

Вторгнення до будинку в Скоттсдейлі сталося того ж дня, коли востаннє бачили Ненсі Ґатрі, 84-річну матір співведучої NBC “Today” Савани Ґатрі, у її будинку в Тусоні приблизно за дві години їзди. У справі Ґатрі TMZ повідомив про отримання записки з вимогою викупу, в якій вимагали надіслати мільйони в криптовалюті на біткоїн-адресу. Влада поки що не пов’язує ці дві справи. Згодом ФБР заарештувало чоловіка з Каліфорнії за обвинуваченням у надсиланні фальшивих вимог викупу в біткоїнах родині Ґатрі в тому, що чиновники назвали не пов’язаною зі справою спробою скористатися ситуацією.

Джерело: The Block

