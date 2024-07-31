Нове життя Skype: Microsoft прибирає рекламу та додає штучний інтелект

Microsoft розпочала оновлення Skype для Windows 11, намагаючись повернути колишню славу цьому колись популярному застосунку для відеодзвінків. Компанія видаляє рекламу та спрощує інтерфейс, щоб знову привабити користувачів.

Тестувальники програми «Skype Insider Program» вже отримали доступ до нової версії. Оновлення повністю прибирає рекламу з усіх розділів Skype, включно із секцією «Канали», де раніше відображалися новини MSN.

Інтерфейс програми став «легшим» завдяки зменшенню кількості зайвих елементів. Це покращило загальну продуктивність і швидкість роботи Skype. Реклама зникла і з розмов та списку чатів.

За словами анонімного джерела, Microsoft планує зробити Skype вільним від реклами на всіх платформах, включно з мобільними пристроями, Linux і macOS.

«Microsoft хоче, щоб люди знову закохалися у Skype», — повідомив інсайдер.

Окрім видалення реклами, Copilot у Skype отримав функцію створення зображень за допомогою штучного інтелекту. Користувачі тепер можуть легко генерувати AI-зображення прямо у вікні чату та обговорювати їх із друзями.

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Попри позитивні зміни, інтеграція MSN у Skype викликає питання. Адже для справжнього спрощення програми варто було б повністю прибрати цю функцію з програми для відеодзвінків.

Джерело: Windowslatest, Phonearena

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