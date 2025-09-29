Нові функції Chrome: цитування відео YouTube для пошуку та групи вкладок одним значком

Разом із роботою над “справжнім” режимом інкогніто в Chrome компанія Google почала тестувати ще одну корисну функцію у своєму браузері — Lens video citations. Вона покликана зробити пошук у відео значно зручнішим.
Раніше інструмент Google Lens працював переважно з картинками та текстом. Тепер, якщо ви дивитеся відео на YouTube і використовуєте Lens для пошуку будь-якого об’єкта, система зможе перенести вас відразу до того моменту, де цей об’єкт з’являється.
Замість звичайного посилання Lens автоматично перемотає відео на потрібну сцену, щоб ви могли побачити інформацію у контексті, без додаткового пошуку чи ручного перемотування. Це корисно як для перевірки фактів чи деталей, так і для пошуку конкретних товарів або інгредієнтів прямо під час перегляду відео.
Окрім цього, Google тестує ще дві нові функції з Lens:
- Швидке повторне відкриття Lens — тепер можна повторно запустити інструмент безпосередньо з пошукового рядка Chrome, не починаючи весь процес спочатку.
- Підказки від Lens до початку пошуку — у пошуковому рядку Chrome Lens зможе пропонувати ідеї або варіанти пошуку ще до того, як ви введете запит чи завантажите зображення.
Додатково, Google спрощує роботу з групами вкладок у Chrome, додаючи до головного меню браузера кнопку Create new tab group (створити нову групу вкладок). Вона з’являється одразу під пунктом “Нова вкладка”.
Раніше створення групи вкладок було прихованим і неочевидним: користувачам доводилося натискати праву кнопку миші на вкладці й вибирати “Додати вкладку до нової групи”, або користуватися клавіатурними комбінаціями, про які більшість навіть не знала. Через це чимало людей просто ігнорували функцію й продовжували працювати з хаотично відкритими вкладками.
Тепер же достатньо одного кліка — і Chrome створює нову групу з чистою вкладкою, яку можна назвати та позначити кольором. Це робить організацію робочих вкладок, покупок чи дослідницьких сесій швидкою й зручною.
Наразі ці можливості доступні в тестових збірках Chrome Canary. Щоб випробувати їх, слід виконати наступні дії:
- Відкрити браузер.
- Перейти за адресою chrome://flags.
- Активувати прапорці:
Lens Video Citations (відеоцитування),
Lens Reinvocation Affordance (повторний виклик Lens),
Lens Search Zero State CSB (підказки Lens у нульовому стані пошуку),
Create new tab group menu option at the top level of the app menu (створення нового пункту меню групи вкладок).
- Перезапустити браузер.
Важливо розуміти, що це експериментальні функції. У майбутніх версіях їх можуть змінити або взагалі прибрати.
