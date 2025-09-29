Новини Софт 29.09.2025 comment views icon

Нові функції Chrome: відеоцитування в YouTube та просте групування вкладок

Разом із роботою над “справжнім” режимом інкогніто в Chrome компанія Google почала тестувати ще одну корисну функцію у своєму браузері — Lens video citations. Вона покликана зробити пошук у відео значно зручнішим.

Раніше інструмент Google Lens працював переважно з картинками та текстом. Тепер, якщо ви дивитеся відео на YouTube і використовуєте Lens для пошуку будь-якого об’єкта, система зможе перенести вас відразу до того моменту, де цей об’єкт з’являється.

Замість звичайного посилання Lens автоматично перемотає відео на потрібну сцену, щоб ви могли побачити інформацію у контексті, без додаткового пошуку чи ручного перемотування. Це корисно як для перевірки фактів чи деталей, так і для пошуку конкретних товарів або інгредієнтів прямо під час перегляду відео.

Нові функції Chrome: цитування відео YouTube для пошуку та групи вкладок одним значком
Lens у Chrome тепер може перемотувати YouTube на потрібну сцену

Окрім цього, Google тестує ще дві нові функції з Lens:

  • Швидке повторне відкриття Lens — тепер можна повторно запустити інструмент безпосередньо з пошукового рядка Chrome, не починаючи весь процес спочатку.
  • Підказки від Lens до початку пошуку — у пошуковому рядку Chrome Lens зможе пропонувати ідеї або варіанти пошуку ще до того, як ви введете запит чи завантажите зображення.

Додатково, Google спрощує роботу з групами вкладок у Chrome, додаючи до головного меню браузера кнопку Create new tab group (створити нову групу вкладок). Вона з’являється одразу під пунктом “Нова вкладка”.

Раніше створення групи вкладок було прихованим і неочевидним: користувачам доводилося натискати праву кнопку миші на вкладці й вибирати “Додати вкладку до нової групи”, або користуватися клавіатурними комбінаціями, про які більшість навіть не знала. Через це чимало людей просто ігнорували функцію й продовжували працювати з хаотично відкритими вкладками.

Lens у Chrome тепер може перемотувати YouTube на потрібну сцену
Google додає у Chrome кнопку для швидкого створення груп вкладок

Тепер же достатньо одного кліка — і Chrome створює нову групу з чистою вкладкою, яку можна назвати та позначити кольором. Це робить організацію робочих вкладок, покупок чи дослідницьких сесій швидкою й зручною.

Наразі ці можливості доступні в тестових збірках Chrome Canary. Щоб випробувати їх, слід виконати наступні дії:

  1. Відкрити браузер.
  2. Перейти за адресою chrome://flags.
  3. Активувати прапорці:
    Lens Video Citations (відеоцитування),
    Lens Reinvocation Affordance (повторний виклик Lens),
    Lens Search Zero State CSB (підказки Lens у нульовому стані пошуку),
    Create new tab group menu option at the top level of the app menu (створення нового пункту меню групи вкладок).
  4. Перезапустити браузер.

Важливо розуміти, що це експериментальні функції. У майбутніх версіях їх можуть змінити або взагалі прибрати.

Джерело: windowsreport 1, 2

