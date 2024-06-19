Серіал «Відьмак» від Netflix — перші фото Лоуренса Фішберна у ролі Регіса

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З четвертого сезону «Відьмака» від Netflix відзняли вже два епізоди з восьми, і у мережу потрапили фото та відео зі знімання наступних. Крім заміни Ґеральта, серіал також представить кількох нових персонажів. Мабуть, найважливіший новий актор, після виконавця ролі Вільмака Ліама Гемсворта, — Лоуренс Фішберн.

Фішберн втілює образ одного з найвідоміших та улюбленіших персонажів другого плану у романах та доповненні The Witcher 3 «Кров і вино» — перукаря, цілителя та вищого вампіра Еміеля Регіса Рогеллека Терзіефф-Годфроя, відомого друзям як Регіс. У мережі з’явилися фото та відео Лоуренса Фішберна під час знімального процесу. Матеріали оприлюднені фотографом UnboxPHD.

Кадри були зроблені у мальовничих руїнах в абатстві Веверлі неподалік від Лондона. Знімальна група побудувала біля руїн великий наметовий табір біля руїн. Здається, це табір для біженців, які втекли від війни між Нільфгаардом та королівствами Півночі. Війна спалахнула наприкінці третього сезону «Відьмака» і триватиме у четвертому.

Якщо слідувати змісту романів Анджея Сапковського, окрім Регіса у цей період з Ґеральтом подорожуватимуть Лютик (Джої Бейті), Мільва (Менгер Чжан), Кагир (Еймон Фаррен), група краснолюдів на чолі з Золтаном Хіваєм (Денні Вудберн) та Персівалем Шуттенбахом (Лінден Порко). Можливо, з’явиться й Ангулема.

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Відповідно до сторінки абатства в інтернеті, руїни будуть закриті для відвідувачів до 12 липня. невідомо, чи залишиться там знімальна група «Відьмака» весь цей період, знімання в абатстві Веверлі триватимуть принаймні протягом ще кілька днів.

Джерело: Redanian Intelligence

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