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Автори серіалу «Володар перснів: Персні влади» показали перші кадри з орками

Автори серіалу «Володар перснів: Персні влади» показали перші кадри з орками

Орди орків грали ключову роль у всій франшизі «Володар перснів». Проте творці серіалу The Lord of the Rings: The Rings of Power / «Володар перснів: Персні влади» мають намір показати цих істот більше, ніж будь-коли раніше. Ресурс IGN підготував ексклюзивний матеріал та показав кілька варіацій орків, які ми побачимо протягом усього серіалу.

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Авторы сериала «Властелин колец: Кольца власти» показали, как будут выглядеть орки

Дія серіалу «Володар перснів: Персні влади» відбуватиметься у Другій Епосі. Це більш ранній період у порівнянні з тим, що демонструвався у попередніх фільмах. Так що орки у серіалі відрізнятимуться від тих, що ми бачили раніше. Відмінності виявляться у зовнішньому вигляді та поведінці істот. У серіалі вони ще не організовані в армії, вони трохи більше розкидані та нишпорять по території.

Авторы сериала «Властелин колец: Кольца власти» показали, как будут выглядеть орки

Орки в серіалі ще не пройшли безліч битв. Тому у них менше шрамів, вони мають менші м’язи, у них світліша шкіра. Також у серіалі на глядачів чекає зустріч з орками жіночої статі та одним «особливим орком, дуже, дуже високим і сильним».

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Натомість команда серіалу «Володар перснів: Персні влади» не поспішає розкривати всі секрети. Наприклад, автори не дали чіткої відповіді на запитання, чи можна побачити створення орків. Хоча їхнє створення припадає на Першу Епоху, а не Другу.

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Джерело: IGN


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